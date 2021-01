जिया खानच्या आत्महत्येवर बीबीसीकडून ' डॉक्युमेंटरी'

मुंबई - जगातील जे सर्वोत्तम माहितीपट तयार केले गेले आहेत त्याच्या निर्मिती प्रक्रियेत बीबीसीचे योगदान महत्वाचे आहे. विषयाची निवड, त्यात केलेले संशोधन, त्यासाठी केलेली मेहनत, पुराव्यांची करण्यात आलेली पडताळणी, त्यानुसार संहितेचे लेखन करणे यामुळे बीबीसीचे नाव अद्याप टिकून आहे. त्यांनी तयार केलेले माहितीपट आवर्जुन पाहणारा प्रेक्षकवर्ग आहे. त्यांनी आता एक वेगळ्या विषयावर माहितीपट तयार करण्याचे ठरवले आहे, पुढील काही दिवसांत तो माहितीपट जाणकार प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

बॉलीवूडमधील प्रसिध्द अभिनेत्री जिया खान हिनं आत्महत्या करुन आपली जीवनयात्रा संपविली होती. त्यावर आता बीबीसीनं एक शोधपर माहितीपट तयार केला आहे. तो लवकरच प्रदर्शित केला जाणार आहे. बीबीसीनं जियावर तीन भागातील माहितीपट मालिका तयार केली आहे. जियाच्या आत्महत्येच्या तपासावर आधारित पहिल्या तीन भागांची ही मालिका सर्वांसाठी एक उत्सुकतेचा विषय आहे. मात्र सध्या ती केवळ युके मध्ये असणा-या प्रेक्षकांसाठीच उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. भारतातही ती प्रसिध्द करण्याचा कंपनीचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

#deathinbollwood the documentry shown on @BBCTwo based on #jiahkhan death was extremely well researched pic.twitter.com/e4fVwKN1qT

— Viral Bhayani (@viralbhayani77) January 11, 2021