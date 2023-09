Priyansu Singh: धक्कादायक! भोजपुरी अभिनेत्रीचा जवळच्या व्यक्तीवर बलात्काराचा आरोप

Bhojpuri Actress Rape Case News: भोजपुरी अभिनेत्री प्रियांसू सिंगने तिच्या सहकलाकार पुनित सिंगवर बलात्काराचा आरोप केला आहे. तिने त्याच्यावर गंभीर आरोप केले आणि 29 ऑगस्टला पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

तिच्या सहकलाकाराने तिला 'अनैसर्गिक' गोष्टी करायला लावल्याचा दावा करत अभिनेत्रीने FIR दाखल केला. ETimes ला दिलेल्या मुलाखतीत, भोजपुरी अभिनेत्रीने आरोप केला की तिच्या सहकलाकाराने तिच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले.

(Bhojpuri Actress physically accused of her close friend after luring her to marry)

भोजपुरी अभिनेत्रीने को-स्टारवर केला बलात्काराचा आरोप

ETimes शी बोलताना, भोजपुरी अभिनेत्री प्रियांसू म्हणाली, "जेव्हा मी माझ्या कारकिर्दीच्या शिखरावर होते, तेव्हा मी त्याला सोशल मीडियावर भेटले. आम्ही बोलणं सुरु केलं. सुरुवातीला तो माझ्याशी खूप गोड आणि विनम्र वागला. चित्रपट उद्योगात येण्याची त्याची इच्छा होती. मी त्याला माझ्या ओळखीच्या लोकांच्या माध्यमातुन काम मिळवून देण्यास मदत केली. पुढे दिवसेंदिवस आमच्यातले संबंध चांगले झाले. तो नेहमी म्हणायचा की तो माझ्याशी लग्न करेल. काही काळानंतर, तो माझ्या घरीही यायला लागला."

मित्राने जबरदस्ती केली अन्...

प्रियांसूने पुढे दावा केला की, "एक दिवस मी एकटी असताना, तो अचानक माझ्या घरी आला आणि दारूच्या नशेत माझ्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा तो शुद्धीवर आला तेव्हा मी रडले आणि त्याला काल रात्री जबरदस्तीने केलेल्या कृत्याबद्दल सांगितले. मी पोलीस स्टेशनला जाईन असा इशाराही दिला.

त्याने रडत रडत माझी माफी मागितली आणि घरच्यांना पटल्यावर लवकरच माझ्याशी लग्न करेन असे सांगून त्याने माझे सांत्वनही केले. पण त्याने पुन्हा तेच केले. त्याने पुन्हा एकदा माझ्यावर जबरदस्ती केली. मला काहीगोष्टी करायला भाग पाडल्या जे मला करायचे नव्हते. त्याने माझे केस पकडून अनैसर्गिक गोष्टी करायला लावल्या."

अभिनेत्रीने या सर्व प्रकरणी 29 ऑगस्ट 2023 रोजी पुनित सिंग विरोधात तक्रार दाखल केली होती.