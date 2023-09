Jawan’ at Burj Khalifa: SRK says he will never go bald : बॉलीवूडचा किंग खान शाहरुखचा जवान आता जोरदार चर्चेत आला आहे. काल त्याचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. त्यानंतर सोशल मीडियावर त्यावर आलेल्या प्रतिक्रिया कमालीच्या भन्नाट आहेत. याच वर्षी शाहरुखचा पठाण नावाचा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. त्यानंतर आता त्याचा जवान सात सप्टेंबरला प्रदर्शित होतो आहे.

पठाणवरुन झालेला वाद अनेकांना माहिती आहे. मात्र सगळ्यात जास्त वाद होऊनही या चित्रपटानं तब्बल एक हजार कोटींची कमाई केल्याचे दिसून आले होते. आता तर त्यावरुन वेगवेगळ्या सेलिब्रेटींनी प्रतिक्रिया दिल्या आहे. दोन दिवसांपूर्वी साऊथमध्ये जवानच्या ऑडिओ रिलिजचा सोहळा पार पडला. त्याला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. यासगळ्यात शाहरुखच्या एका प्रतिक्रियेनं लक्ष वेधून घेतले आहे.

गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ शाहरुखनं प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. यात शाहरुखनं वेगवेगळ्या भूमिका साकारुन आपले वेगळेपण सिग्द केले आहे. जवानमध्ये एक गोष्ट खास आहे. ती म्हणजे शाहरुखचा बाल्ड लूक. शाहरुखनं त्याच्या फिल्म करिअरमध्ये पहिल्यांदाच एका चित्रपटासाठी टक्कल केल्याचे दिसून आले आहे. त्यावर शाहरुखनं जी प्रतिक्रिया दिली आहे ती मात्र भन्नाट आहे.

काल दुबईतील बुर्ज खलिफावर जवानचा ट्रेलर दाखवण्यात आला. तो यावेळी हजारो प्रेक्षकांनी पाहिला. त्याचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अशातच शाहरुखनं आपण पुन्हा कोणत्याही चित्रपटामध्ये टक्कलच्या लुकमध्ये दिसणार नाही. बाल्ड लूक केलेला हा आपला शेवटचा चित्रपट असे शाहरुखनं म्हटले आहे. शाहरुखनं असे का म्हटले हा प्रश्न त्याच्या चाहत्यांना पडला आहे.

जवानमध्ये शाहरुखचा तो टक्कल केलेला लूक चाहत्यांच्या पसंतीस पडला आहे. शाहरुख म्हणतो, मी या चित्रपटामध्ये बाल्ड लूक केला आहे. पण असा लूक केलेला मी शेवटचा चित्रपट असेल. हा माझा पहिला आणि लास्ट टाईम असेल. आता मी तुमच्यासाठी टक्कल पण केला. आणखी काय हवं. असेही किंग खाननं म्हटले आहे. त्यामुळे किमान माझा तो लूक पाहण्यासाठी तरी हा चित्रपट पाहायला जा. असेही आवाहन किंग खाननं केले आहे.

कुणाला माहिती मी पुन्हा तुम्हाला अशा लूक्समध्ये दिसेल किंवा नाही हे आता सांगू शकणार नाही. अॅटली दिग्दर्शित जवान हा येत्या ७ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार असून त्यामध्ये शाहरुख खान, सान्या मल्होत्रा, दीपिका पदुकोण, सुनील ग्रोव्हर यांच्या भूमिका आहेत.