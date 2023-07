Gurugram Bhojpuri Actress: गुरुग्राममध्ये काम देण्याचा बहाणा करुन २४ वर्षीय भोजपुरी अभिनेत्रीवर बलात्कार

Gurugram Bhojpuri Actress News: भोजपुरी अभिनेत्रीला मुलाखतीच्या बहाण्याने हॉटेलमध्ये बोलावून नोकरी मिळवण्यापूर्वी तिच्यावर बलात्कार केला. तरुणीचे म्हणणे आहे की, आरोपीशी इन्स्टाग्राम या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्क झाला होता. आरोपीने हॉटेलमध्ये फोन केला आणि नंतर अचानक त्याने दारू पिण्यास सुरुवात केली. तरुणी निघून जायला लागल्यावर आरोपीने तिला पकडून तिच्यावर बलात्कार केला.

(Bhojpuri actress Raped In Gurugram Hotel By Instagram Friend On Pretext Of Interview)

ज्या मुलीने ही तक्रार पोलिसांना दिली आहे, ती एक भोजपुरी अभिनेत्री असल्याचे सांगत आहे. सोशल मीडिया इंस्टाग्रामवर तिचे एक प्रोफाईल आहे ज्याचे बरेच फॉलोअर्स आहेत. ती अनेकदा तिचे व्हिडिओ पोस्ट करत असते. काही दिवसांपूर्वी ती महेश पांडे नावाच्या व्यक्तीच्या संपर्कात आली. महेशने सांगितले की तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीत आहे आणि तो तिला काम देऊ शकते. त्यानंतर 29 जून रोजी इंटरव्ह्यूच्या बहाण्याने महेशने तिला उद्योग विहार परिसरातील एका हॉटेलमध्ये बोलावले.

मुलगी हॉटेलला पोहोचल्यावर आरोपीने खोली बुक केली होती. तरुणीचे म्हणणे आहे की, काही प्रश्न विचारल्यानंतर महेशने अचानक दारू पिण्यास सुरुवात केली. हे पाहून तरुणी निघून गेली असता आरोपीने तिला पकडून तिच्यावर बलात्कार केला. विरोध केल्यावर आरोपींने शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. तरुणीने बुधवारी पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

आरोपी महेश पांडे हा गुरुग्राममधील चाकरपूर भागातील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुभाष नावाच्या बनावट आयडीने त्याने हॉटेलमध्ये रूमही बुक केल्याचा आरोप तरुणीने केला आहे.

या प्रकरणी उद्योग विहार पोलिस ठाण्यात बलात्कार, धमकी देणे यासह अन्य कलमांखाली FIR दाखल करण्यात आला आहे. एसीपी क्राइम वरुण दहिया यांनी सांगितले की, टीम याप्रकरणी कारवाई करत आहे.