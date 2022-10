By

Big Boss 16: बिग बॉस चा खेळ यंदा पूर्णुपणे बदललेला दिसतोय. यावेळी स्पर्धकच नाहीत तर स्वतः बिग बॉस देखील खेळाच्या मैदानात उतरले आहेत. कॅप्टनशीप पासून घरातल्या किराणा सामानापर्यंत सगळेच नियम आता बिग बॉसने बदलले आहेत. घरातल्या सदस्यांना मात्र या नव्या नियमांमुळे मोठी अडचण होतेय. तर तिथं लहानगा (उंचीनं लहान) अब्दू रोझिक घरात धम्माल करताना दिसत आहे.(Big Boss 16 Contestant Abdu rozik take eggs for himself,other housemates fight over ration)

हेही वाचा: Big Boss Marathi 4: 'ऑडिशननंतर जेव्हा रीजेक्शन मिळायचं तेव्हा..', बाबांच्या आठवणीत अपूर्वा भावूक

गेल्या भागात बिग बॉसनं घरातल्यांना रोजचं उपयोगी असलेलं किराणा सामान पाठवलं. पण ते पाठवताना बिग बॉसनं घोषणा केलं की यावेळी प्रत्येक स्पर्धकासाठी वेगवेगळं सामान पाठवलं जाईल. पण तरीदेखील घरात खाण्याचं सामान आल्यावर सगळे त्याच्यावर तुटून पडले. प्रत्येकजणं त्यातून आपल्या आवडीची गोष्ट घेण्यासाठी वाद घालताना दिसला.

हेही वाचा: Big Boss Marathi 4: टास्क दरम्यान असं काय भयंकर घडलं की अपुर्वानं फोडली किंचाळी...

खाण्या-पिण्याच्या सामानासाठी घरातले जिथे एकमेकांवर भडकताना दिसले, तिथे लहानगा अब्दू रोझिक मात्र आपल्या नटखट अंदाजात चाहत्यांचे मन जिंकताना दिसला. अब्दू घरात किराणाचं सामान आल्यावर आपल्यासाठी अंडी घेतो. जर घरातल्या सगळ्यांना आपल्या खाण्याची चिंता सतावतेय तर अब्दू कसा मागे राहिल बरं. यादरम्यान जेव्हा किराणा मालाचं विभाजन केलं जातं तेव्हा घरातील इतर सदस्य अब्दूला मजे-मजेत चोरी करायला शिकवतात

हेही वाचा: Big Boss Marathi 4: 'सांगकाम्या आहेस तू...',म्हणत तेजस्विनीनं प्रसादचा केला पाणउतारा

ते त्याला सांगतात,'तू दुसऱ्याच्या सामाना मधील एखादी गोष्ट चोरू शकतो जर ती तुला हवी असेल तर'. हे सगळं ऐकून अब्दू मग जोशमध्ये येतो आणि हिंमत करत एका स्पर्धकाच्या खोलीतून एक अंड चोरतो. आणि हे पाहून इतर स्पर्धक मात्र त्याच्यावर जोर-जोरात हसू लागतात आणि म्हणतात,'चोरी पण केली ती एका अंड्याची'.

हेही वाचा: Big Boss 16: 'हा तर गरिबांचा हृतिक..',गौतमला सुनावताना रॅपरच्या भडकलेल्या चाहत्यांची घसरली जीभ

अब्दू रोजिक संदर्भात बोलायचं झालं तर तो बिग बॉसच्या इतिहासातला सर्वात क्युट आणि आकर्षक स्पर्धक ठरतोय. त्याला घरात बागडताना पाहून लोक मात्र एन्जॉय करू लागलेयत. घरवाल्यांसाठी अब्दू एका खेळण्यासारखा झालाय आता. आणि तो देखील आपल्या मिश्किल स्वभावानं घरातल्यांचे मनोरंजन करत आहे.बिग बॉस सुरु झालं तेव्हा पहिल्या दिवशी अब्दू सोशल मीडियावर भलताच ट्रेंड झाला. त्याला लोकांचे भरपूर प्रेम मिळत आहे. त्याचा स्क्रीनवरील वावर लोकांना आवडतोय. पण तो विनर ठरेल का? यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे.