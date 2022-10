By

Big Boss Marathi 4: बिग बॉस मराठीचा चौथा सिझन सुरु होऊन काहीच दिवस लोटले असले तरी आता रोज एक नवीन मुद्दा कुठुनतरी उठतो आणि पुढे त्याला वादाचं रुप मिळताना दिसत आहे. आता एका घरात इतके लोक तेही वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आलेले, आधी फारसे न भेटलेले, आणि भेटूनही न बोललेले असे सगळेच एकत्र आले की थोडं भांड्याला भांडे लागणारंच नाही का. मग अनेक मुद्दे असतात अगदी तुमच्या-आमच्या घरात असतात तसेच बरं का, भांडी कोणी घासायची,कपडे कुणी धुवायचे, बाथरुम कुणी स्वच्छ करायचं,कचरा कुणी काढायचा ते थेट जेवण कुणी करायचं. बिग बॉसच्या घरात सगळं ठरवलं गेलं असूनही यावरनं वाद होतातच. आता स्वच्छतेवरनं मेघा आणि तिची गॅंग घरातील कोणत्यातरी सदस्यावर आगपखड करताना दिसत आहेत. (Big Boss Marathi 4,New Controversy at home, Yashashree, Apurva, Megha Chatting about cleanliness of home)

बिग बॉस मराठीच्या घरामध्ये यशश्री, अपूर्वा आणि मेघा मध्ये सुरु आहे स्वच्छता आणि घर कामावरून चर्चा. यशश्री या चर्चेत कोणा एका सदस्यावर खूपच वैतागली असून तिचे म्हणणे आहे, "एकच गोष्ट कितीवेळा सांगायची ही काही शाळा आहे का? मग तसं सांगा मी शाळा उघडते. ओला कचरा, सुका कचरा दोन डब्बे आहेत हे लक्षात ठेवायला किती त्रास होतो ?

मेघाचे पण म्हणणे पडले,'एकाच दिवसांत त्याने इतक्या वेळा विचारलं...', यशश्रीचे म्हणणे आहे, "ते जाऊदे चमचे दररोज ठेवायची जागा माहिती आहे ना, तरी विचारणार सारखं हे कुठे ठेऊ, ते कुठे ठेऊ ? माहिती आहे ना जागा मग ? तुझ्याबरोबर बसू का तिकडे शिकवायला ? जर गोष्टी चुकल्या तर आपण बोलणार ना ? त्याला आत्मविश्वासच नाहीये". आणि ही चर्चा सुरूच राहिली ... बघुया या तिघी कोणाबद्दल बोलत आहेत ते आजच्या भागामध्ये.

