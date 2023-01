Bigg Boss 16: बिग बॉसच्या चाहत्यांसाठी सध्या एक शॉकिंग बातमी आहे. कानावर पडतंय की शो मधील सगळ्यांचा आवडता स्पर्धक अब्दू रोझिक लवकरच म्हणे शो ला टाटा-बायबाय करणार आहे. आता अब्दू रोझिकचे चाहते मात्र यानं शॉक झाले असणार हे नक्की.

अर्थात ही बातमी किती खरी आहे याविषयी काही कळालेलं नाही. पण बिग बॉस फॅन क्लब पेजवर अब्दू बिग बॉसला गूड बाय बोलणार ही बातमी अक्षरशः आग लागल्यासारखी पसरली आहे. (Abdu Rozik to leave bigg boss house before grand finale for this reason)

फॅनक्लबवर दावा केला गेला आहे की अब्दू रोझिक १२ जानेवारी रोजी बिग बॉस शो सोडणार आहे. आणि हा निर्णय त्यानं आपल्या काही कामा संदर्भातल्या कमिटमेंटमुळे घेतला आहे. बिग बॉस हिंदी शो चा कालावधी वाढवल्यानं ही अडचण आता अब्दूसमोर उभी राहिली आहे.

आता अब्दू रोझिक शो मधून बाहेर पडेल ते पुन्हा न येण्यासाठी. अब्दूला बिग बॉसमधून घेऊन जाण्यासाठी कुणीतरी स्पेशल व्यक्ती येणार आहे असं देखील बोललं जात आहे. आणि त्यानंतर अब्दूचा बिग बॉसमधील स्वप्नांचा प्रवास थांबणार आहे.

आता अब्दू रोझिकच्या चाहत्यांना ही बातमी ऐकून धक्का पोहोचणार यात शंका नाही. पण अब्दूचं यश आणि स्टारडम पाहून चाहते खूश आहेत.

१९ वर्षाचा अब्दू रोझिक हा इंटरनॅशनल स्टार बनला आहे. तजाकिस्तानचा हा सिंगर वर्ल्ड फेमस बनला आहे. अब्दू रोझिक जेव्हापासून बिग बॉस १६ चा भाग बनला आहे तेव्हापासून तर भारतात त्याच्या चाहत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

त्याच्या क्युटनेसवर मुली तर जीव ओवाळून टाकतात. वयाच्या १९ व्या वर्षी अब्दू रोझिक मधील समजूतदारपणा सगळ्यांनाच भावला आहे. जर का खरंच अब्दू रोझिकनं शो मधून एक्झिट घ्यायचं ठरवलं असेल तर अर्थात सगळेच त्याला मिस करणार आहेत.

बिग बॉसमध्ये अब्दू दोन वेळा कॅप्टन बनला. त्यादरम्यानं त्यानं स्वतःला सिद्ध करुन दाखवलं होतं की तो खूप चांगल्या पद्धतीनं घराला मॅनेज करू शकतो. बिग बॉसच्या घरात अब्दूची शिव ठाकरे, एमसी स्टॅन, निम्रत कौर आहलूवालिया,सुंबुल तौकीर यांच्यासोबत खूप चांगली मैत्री झाली होती.

निम्रतला अब्दू पसंत करु लागला होता. पण जेव्हा त्याला कळलं की ती आधीपासूनच रिलेशन शीपमध्ये आहे तेव्हा मात्र त्यानं समजूतदारपणा दाखवत तिच्यापासून लांब राहणं पसंत केलं.