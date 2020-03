हॉस्पिटलमधून पळालेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांवर संतापले रितेश-बिपाशा

कोरोना व्हायरसने संपूर्ण जगभरात धुमाकूळ घातला असून प्रत्येक क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होताना दिसून येतोय...एकीकडे अनेक दिग्गज यापासून सावधान राहण्याचा सल्ला देतायेत तर दुसरीकडे ज्या लोकांना याचा संसर्ग झालाय ते यावर इलाज करायचा सोडून यापासून पळ काढतायेत...

वाचा: महामुंबई लॉकडाऊनच्या दिशेने

नुकतीच कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलमधून पळाल्याची बातमी आली होती...यावर बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री बिपाशा बसू यांनी नाराजी व्यक्त केलीये...त्यांनी रुग्णांच्या या अशा वागण्याला बेजबाबदार म्हणत फटकारलंय...

वाचा: coronavirus: अभिनेते दिलीप कुमार आयसोलेशनमध्ये

आतापर्यंत कोरोनामुळे सात हजार लोकांना जीव गमवावा लागलाय..भारतात 144 केसेस समोर आल्या आहेत..त्यातच कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलमधून पळून गेल्याची बातमी आल्याने त्यांच्यापासून अनेक लोकांना हा संसर्ग होण्याची भीती निर्माण झालीये...

यावर संताप व्यक्त करत रितेश देशमुखने आपल्या ट्वीटरवरुन ट्वीट करत या वागण्याला बेजबाबदार म्हटलंय...रितेशचं म्हणणं आहे की, ज्या लोकांना संसर्ग झाला आहे त्यांनी सरकार आणि आरोग्य प्रशासनाला आपल्या वागण्यातून मदत करावी..ज्यांना संसर्ग झाला आहे त्यांनी स्वतःला आईसोलेशन मध्ये ठेऊन आपल्या कुटुंबाना आणि मित्रपरिवारला यापासून संसर्ग होण्यापासून वाचवू शकतात..आपण सगळेच एक सैनिक आहोत आणि आपणा सगळ्यांना यासाठी लढावं लागणार आहे..

This is so so irresponsible. Let the Government/ Medical Authorities help you. By isolating yourself you can de-risk strangers, your friends, your loved ones & get the right treatment. We all are soldiers, we all have to and we will fight this together. #IndiaUnited #coronavirus https://t.co/4Opwxgk5g8

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) March 16, 2020