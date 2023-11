By

Black Panther stuntman and children killed in car crash: ब्लॅक पँथर आणि अ‍ॅव्हेंजर्सवरील त्याच्या कामासाठी प्रसिद्ध असलेला स्टंटमॅन ताराजा रैमसेस याचा जॉर्जिया हायवेवर कार अपघातात मृत्यू झाला आहे.

फॉक्स-अटलांटाने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही घटना 31 ऑक्टोबर रोजी घडली, जेव्हा रैमसेसची कार ट्रॅक्टर-ट्रेलरला धडकली. हेलोवीनच्या रात्री डेकाल्ब काउंटीमधील पिकअप ट्रकमध्ये आपल्या पाच मुलांसह प्रवास करत असताना हा अपघात झाला.

या अपघातात रैमसेसच्या दोन मुली एक 13 वर्षांची सुंदरी आणि आठ आठवड्यांची मुलगी फुजिबो यांना घटनास्थळी मृत घोषित करण्यात आले. लाइफ सपोर्टवर असलेली रैमसेसची आई अकिलीने आपल्या मुलाच्या मृत्यूची पृष्टी केली आहे. या अपघातात रैमसेसच्या दोन मुली वाचल्या आहेत. त्यातच एकीला किरकोळ दुखापत झाली आहे.

स्टंटमॅन ताराजाच्या मृत्यूनंतर त्याची आई अकिलीने इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये आपले दुःख व्यक्त केले. आपल्या भावनिक पोस्टमध्ये तिने लिहिले की, 'जो कोणी त्याला ओळखतो आणि त्याला भेटला आहे त्यांना माहित आहे की ताराजा किती खास होता. त्याच्याकडे प्रेमाची क्षमता होती आणि सर्वात जास्त तो त्याचा मुलांवर प्रेम करायचा. त्याला त्याची मार्शल आर्ट्स, मोटरसायकल आणि चित्रपट सृष्टीशी संबंधित सर्व गोष्टी आवडत होत्या. त्याची विनोदबुद्धी खूप अनोखी होती.

ताराजा रामसेस Suicide Squad, Creed III, The Hunger Games: Catching Fire, Emancipation, and The Harder मध्ये काम केले होते. त्याने 'द हंगर गेम्स: कॅचिंग फायर', 'द वॉकिंग डेड' आणि 'द व्हॅम्पायर डायरीज' मध्येही काम केलं होतं.