कंगनानंतर आता फॅशन डिझायनर मनिष मल्होत्राला बीएमसीने पाठवली नोटिस

मुंबई- अभिनेत्री कंगना रनौतच्या ऑफीसवर बीएमसीने कारवाई करुन तोडफोड केल्यानंतर आता प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्राला बीएमसीने नोटिस पाठवली आहे. बीएमसीने ही नोटिस त्याने त्याच्या ऑफीसमध्ये अनधिकृत बदल केल्यामुळे पाठवली आहे. तसंत सात दिवसाच्या आत बीएमसीने मनिषला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.

सेलिब्रिटी फॅशन डिझायनर मनिष मल्होत्राला बीएमसीने कंगनाच्या ऑफीसवर कारवाई करण्याअगोदरंच नोटिस पाठवल्याचं कळतंय. बीएमसीने मनिषला ७ सप्टेंबरला नोटिस पाठवली होती. त्यांनी या नोटिसमध्ये असा आरोप केला आहे की मनीषने त्याच्या ऑफीसच्या बिल्डिंगमध्ये अनधिकृत बदल केले आहेत. यासाठी बीएमसीने त्याला सात दिवसांचा वेळ दिला आहे आणि त्याच्याकडून उत्तर मागितलं आहे.

Mumbai's Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) issued a show-cause notice to fashion designer Manish Malhotra on September 7, for allegedly making "unauthorised alterations" at his office building. BMC has sought a reply from him within seven days

