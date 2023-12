By

अ‍ॅनिमल सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफीसवर धुराळा उडवत आहे. रणबीर कपूरच्या अ‍ॅनिमल सिनेमाने दोनच दिवसात १०० कोटींचा गल्ला जमवला आहे. सिनेमात खलनायकाच्या भूमिकेत बॉबी देओलने चांगलाच भाव खाल्लाय.

अ‍ॅनिमल मधील बॉबीच्या भूमिकेचं सगळीकडे कौतुक होतंय. अशातच काल मुंबईत पापाराझींनी फोटोसाठी क्लिक केलं असताना बॉबी देओलच्या डोळ्यात पाणी आलं.

(Bobby Deol gets teary-eyed after Animal receive soaring success at box office video viral)

आणि बॉबीला रडू कोसळलं

काल मुंबईत बॉबी देओलने मिडीयाशी संवाद साधला. तेव्हा त्याने सर्वांसमोर हात जोडले. आणि म्हणाला, "सर्वांचे खुप खुप आभार! देव खुप दयाळू आहे. या सिनेमासाठी खुप प्रेम मिळालंय. असं वाटतंय की मी एक स्वप्न बघतोय."

असं म्हणत बॉबी त्याच्या गाडीकडे जायला निघाला. पण त्याला रडू कोसळलं. त्याने गाडीत बसल्यावर पुन्हा एकदा सर्वांने आभार मानुन डोळे पुसले.

अ‍ॅनिमलमध्ये बॉबी देओलने रंगवला खलनायक

'कबीर सिंग'च्या यशानंतर संदीप रेड्डी वंगा यांचा दुसरा बॉलीवूड प्रोजेक्ट अ‍ॅनिमल. सिनेमात रणबीर कपूर मुख्य भुमिकेत आहे. तर रणबीर कपूरला तगडी फाईट दिलीय ते म्हणजे बॉबी देओलने. बॉबी देओलने सिनेमात खुनशी खलनायक साकारलाय. अ‍ॅनिमल मधील बॉबी देओलच्या भूमिकेचं खुप कौतुक होतंय.

बॉबी देओलचा वर्क फ्रंट

बॉबी देओलच्या वर्कफ्रंट बद्दल बोलायचं झालं. क्लास ऑफ 83, लव्ह हॉस्टेल आणि आश्रम यांसारख्या वेबसिरीजमधून प्रेक्षकांची प्रशंसा मिळवली आहे.

अ‍ॅनिमलमधील त्याच्या भूमिकेनंतर बॉबी आता आगामी औरंगजेब सिनेमामध्ये दिसणार आहे.