Nagraj Manjule Upcoming Khashaba Jadhav Marathi Movie First Look Out: नागराज मंजुळेंच्या आगामी खाशाबा जाधव सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. अखेर या सिनेमाची पहिली झलक समोर आलीय. स्वतः नागराज यांनी फेसबुकवर याविषयी खुलासा केलाय.

(Remember Olympic champion Khashaba Jadhav? The first glimpse of Nagaraj's new marathi movie khashaba is here)

नागराज मंजुळेंनी खुलासा केलाय की.. ऑलम्पिकच्या इतिहासात भारताचं आणि महाराष्ट्राचं नाव गौरवाने नोंदवणाऱ्या अत्यंत प्रतिभावंत पैलवान खाशाबा जाधवांच्या आयुष्यवर मला चित्रपट करायला मिळतोय ही माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे.

फँड्री,सैराट नंतर 'खाशाबा' हा माझा तिसरा मराठी चित्रपट असेल जो मी दिग्दर्शित करतोय.

जिओ स्टुडिओ, ज्योती देशपांडेंसोबत ही माझी पहिलीच फिल्म आहे.निखिल साने सर फँड्री पासून सोबत आहेतच.

हा प्रवास नक्कीच रंजक आणि संस्मरणीय असेल...!

चांगभलं !