Arshad Warsi Birthday: पहिलाच चित्रपट फ्लॉप अन् 3 वर्षे बायकोच्या पगारावर.. अर्शदला सतावतो 'तो' काळ..

Arshad Warsi Birthday: 'सर्किट' अशी ओळख असलेला अभिनेता म्हणजे अर्शद वारसी. अर्शदने बॉलीवूडच्या जगात एक वेगळीच ओळख निर्माण केली आहे. अर्शदचा अभिनय आणि त्यांची चित्रपटांची निवड याने कायमच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

तो विनोदी भूमिका जितक्या लीलया करतो तिच्याच गंभीर भूमिकांनाही न्याय देतो. आज जरी तो बॉलीवुड मधला एक महत्वाचा अभिनेता असला तरी त्याला इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला आहे. अशा अर्शदचा आज वाढदिवस त्या निमित्ताने जाणून घेऊया त्याची स्ट्रगल स्टोरी..

अर्शद वारसी मूळचा मुंबईचाच. अर्शदने त्याच्या अभिनय करियरची सुरूवात १९९६ साली 'तेरे मेरे सपने' या त्याच्या पहिल्या चित्रपटाने केली होती.'तेरे मेरे सपने' या चित्रपटाला अभिनेता अमिताभ बच्चनच्या प्रोडक्शन हाउस एबीसीएलच्या बॅनर अंतर्गत बनवल्या गेले होते.परंतु या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसमधे पाहिजे तशी धमाल केली नाही आणि त्याचा पहिलाच चित्रपट फ्लॉप झाला.

त्यामुळे नंतरच्या दिवसात त्याला काम मिळणे कठीण झाले.त्याचा चित्रपट क्षेत्रातील हा संघर्ष जवळपास तीन वर्ष चालला.या काळात त्याच्या हाती चित्रपट तर नव्हतेच पण इतर कुठले कामही त्याच्या हाती नव्हते.



अरशद वारसीची पत्नी मारिया गोरेटी हीने मात्र त्याची साथ दिली.त्याच्या कठीण काळात ती हिमतीने त्याच्या सोबत उभी राहिली.अरशदला चित्रपटात काम मिळावं यासाठी तो या क्षेत्रात तीन वर्ष वण वण फिरला.या काळात अर्शदची पत्नी मारियाच्या पगाराने घर चालायचे.याबद्दल स्वत: अर्शदने त्याच्या 'इरादा' चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या वेळी सांगितले होते.

'संघर्ष' या चित्रपटानंतर मात्र अर्शदचे सोनेरी दिवस सुरू झालेत. २००३ मधे आलेल्या 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसमधे धमाल केली.या चित्रपटातील त्याची 'सर्किटची' भूमिका आजही लोकांच्या आठवणीत आहे. गोलमाल सीरीज, धमाल, जॉली एलएलबी, इश्किया अशा अनेक चित्रपटांतून त्याने प्रेक्षकाची मनं जिंकली आहेत.