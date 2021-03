बॉलिवूडमधील या कलाकारांनी घेतला व्हॅक्सिनचा पहिला डोस; पाहा PHOTO

कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात वाढत असून पुणे आणि मुंबई हॉटस्पॉट बनले आहेत. आतापर्यंत अनेक दिग्गजांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यामध्ये बॉलिवूड सेलिब्रिटींचाही समावेश आहे. दरम्यान, देशभरात व्यापक अशा लसीकरण मोहिमेला सुुरुवात झाली असून या सेलिब्रिटींनी लस घेतली आहे. लसीबाबत नागरिकांमध्ये असेलली भीती दूर करण्यासाठी सेलिब्रिटींनी चाहत्यांना खास मेसेजही दिला आहे. बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खानने नुकताच कोरोना व्हॅक्सीनचा पहिला डोस घेतला. मुंबईच्या लिलावती हॉस्पिटलमध्ये सलमानने लस घेतली. लिलावती हॉस्पिटलमध्ये सलमान दाखल होताच त्याच्या चाहत्यांना काळजी वाटली पण तो व्हॅक्सिनसाठी गेल्याचे कळाल्यावर त्यांची चिंता मिटली. सलमानसोबतच त्याच्या आई-वडिलांनीदेखील लसीची पहिला डोस घेतला.

बॉलिवूडमध्ये आपल्या स्टईल आणि हटके अंदाजामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा कलाकार म्हणजे संजय दत्त. संजयने लस घेतानाचे फोटो शेअर करून कॅप्शन लिहीले,'बीकेसी व्हॅक्सिन सेंटरमध्ये आज मी कोव्हिड-19 व्हॅक्सिनचा पहिला डोस घेतला मी डॉक्टर डेरे आणि त्यांच्या पुर्ण टीमचे एवढे चांगले काम करण्यासाठी अभिनंदन करतो. मला त्यांच्या मेहनती विषयी प्रेम आणि सन्मान वाटतो.जय हिंद!'.

हे वाचा - आमिरला कोरोनाची लागण झाल्यानं अभिनेत्रीला टेन्शन; दुसऱ्यांदा केली टेस्ट

Received my first shot of the COVID-19 vaccine today at the BKC vaccine center.

I want to congratulate Dr. Dhere and his entire team for doing such a wonderful job! I have so much love & respect for them & their hard work. Jai Hind! pic.twitter.com/LcSNoAsf0G — Sanjay Dutt (@duttsanjay) March 23, 2021

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनामध्ये विशेष स्थान निर्माण करणारा कलाकार म्हणजे अनुरपम खेर. अनुपम यांनी देखील कोरोनावर लसीचा पहिला डोस घेतला आहे.

Got my #COVID19 first dose vaccination!! Thank you all the doctors, medical staff, scientist and Govt. Of India for making it possible. India Rocks. Jai Ho! @PMOIndia @drharshvardhan pic.twitter.com/56dzuTflpO — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 9, 2021

सैफ अली खानच्या घरी नव्या पाहुण्याचे आगमन होताच सैफ आणि करिना विशेष काळजी घेत आहेत. नुकतीच सैफने कोरोना व्हॅक्सिनची पहिली लस घेतली आहे.

हे वाचा - 'आई कुठे काय करते?' मालिकेतील 'यश'ची सख्खी बहीण आहे ही लोकप्रिय अभिनेत्री

Took my first dose of vaccine today.... — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 24, 2021

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि राजकारणी असणाऱ्या हेमा मालिनी यांनी देखील कोरोनाची लस घेतली आहे.

I have taken the Covid vaccine along with the public at Cooper Hospital pic.twitter.com/PIUXCh2xnp — Hema Malini (@dreamgirlhema) March 6, 2021

परेश रावल,राकेश रोशन, धर्मेंद्र या कलाकरांनी कोरोनाचा पहिला डोस घेतला आहे.

मनोरंजन विश्वातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tweet karte karte.... josh aa gaya ...aur main nikal gaya....vaccination lene .... it’s definitely not a show off...but to inspire you all..... Friends, please take care pic.twitter.com/gp4lQAZr1l — Dharmendra Deol (@aapkadharam) March 19, 2021

डोस घेतानाचे फोटो या कलाकारांनी सोशल मिडीयावर शेअर केले आहेत.