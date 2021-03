'माझं हृदय तुटलं', कंगनाने शेअर केले घराचे Before - After फोटो

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत नेहमीच चर्चेत असते. कंगना सोशल मीडियावर सक्रिय असते. तिची मतं, वक्तव्य तसेच तिच्या आयुष्यातील खास क्षण ती सोशल मीडियावर प्रेक्षकांसोबत शेअर करते. बीएमसीने सप्टेंबर 2020 मध्ये कंगनाचे मुंबईमधील 'मणिकर्णिका' हे ऑफिस तोडले होते. त्यानंतर 6 महिन्यांनी कंगना ऑफिसला भेट दिली. ऑफिसची पाहणी करत असलेले फोटो आणि ऑफिस तोडायच्या आधीचे फोटो कंगनाने सोशल मीडियावर पोस्ट केले. फोटोमध्ये 6 महिन्यांपूर्वी सजवलेले आणि लक्झरी असलेले ऑफिस दिसत आहे. त्यानंतर तोडलेल्या ऑफिसचे फोटो आहेत.

कंगनाने ट्विट करून ऑफिसचे झालेलं नुकसान दाखवलं. फोटो शेअर करत कंगना म्हणाली,'माझ्या मिटींग मी घरी करत आहे. अक्षत राणावतने मणिकर्णिका फिल्म्सची स्थापना माझ्यासोबत केली. अक्षत माझ्यावर असलेल्या 700 केस एक हाती सांभाळत आहे. आज त्यानेच मला मिटींगसाठी ऑफिसवर बोलवले. ऑफिसला अशा अवस्थेत पाहण्याची माझी इच्छा नव्हती. हे पाहून पुन्हा माझं हृदय तुटलं.'

I have been conducting meetings at my house, today Aksht Ranaut who founded Manikarnika Films with me also single handedly handling all 700 cases filed on me, insisted that today I attend important meeting regarding Emergency at the office,I wasn’t ready and my heart broke again. pic.twitter.com/mPfuCcmxOt

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 1, 2021