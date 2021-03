धक धक गर्ल आहे 'लकी'; डॉ नेने नी केले माधूरीला इम्प्रेस

बॉलिवूडची अभिनेत्री मधूरी दिक्षीत आणि पती श्रीराम नेने हे सोशल माडियावर नेहमीच सक्रिय असते. श्रीराम त्यांच्या कुकिंग स्किलने नेहमीच माधूरीला ईप्रेस करतात. लॉकडाऊनमध्ये माधूरी आणि श्रीरामने एकमेकांसोबत वेळ घालवला. लॉकडाऊनमधील अ‍ॅक्टीव्हीटी आणि कुकींग स्कील्सचे व्हिडीओ तो सोशल मीडियावर शेअर करत होते. काही दिवसांपूर्वी श्रीरामने माधूरीसाठी कांदे पोहे तयार केले. त्यानंतर आता माधूरीसाठी श्रीरामने पिझ्झा तयार केला आहे. हा पिझ्झा माधूरीला खाऊ घालतानाचा फोटो नुकताच श्रीरामने सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे.या फोटोला श्रीरामने 'होममेड पिझ्झा....लवकरच माझ्या युट्युब चॅानलवर.. तुमची आवडती डिश कोणती आहे' असे कॅप्शन दिले.

माधूरीच्या एका चाहता फोटोला कमेंट करत म्हणाला,' वा! हा पिझ्झा खूप छान दिसत आहे. श्रीराम तुम्ही एक चांगले कूक आहात. माधूरीजी खूप लकी आहेत. दोघांना खूश पाहून चांगले वाटले. तुम्हाला कोणाची नजर लागू नये.'

Homemade pizza, anyone? Coming up on my YT channel soon! What’s your favourite dish? pic.twitter.com/sM5haV5lnt

— Dr. Shriram Nene (@DoctorNene) February 26, 2021