Bollywood actress Karishma Tanna and Sameer Kochhar were cheated of crores: बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ही लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिने अनेक मालिका आणि वेब सिरिजमधुन प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. मात्र आता करिश्मा बाबत एक बातमी समोर आली आहे. करिश्मा तन्ना आणि तिचा पती वरुण बंगेरा आणि बॉलिवूड अभिनेता आणि टेलिव्हिजन प्रेझेंटर समीर कोचर यांची करोडो रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

मुंबईतील फ्लॅट विकण्याच्या नावाखाली या सेलिब्रिटींची फसवणूक करण्यात आल्याची माहीती समोर आले आहे. त्यानंतर त्यांनी रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट फर्मचे मालक असलेल्या दोन लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी प्रनीत प्रेम नाथ आणि त्यांची पत्नी अमिषा यांनी वांद्रे येथील त्यांच्या बांधकाम साइटवर फ्लॅट विकण्याच्या नावाखाली वरुण बंगेरा आणि समीर कोचर यांची 1. 03 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे.

हे प्रकरण 2022 सालचे आहे. वरुण बंगेरा आणि समीर कोचर यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये वांद्रे पश्चिम येथील पाली गाव परिसरात प्रोनित नाथ व त्याची पत्नी अमिषा यांच्याकडील सदनिका खरेदी करण्याचे ठरवले.

त्यानंतर कोचर यांनी एक कोटी 95 लाख रुपये व बंगेरा याने 90लाख रुपयांत सदनिका विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कोचर याने 58 लाख 50 हजार रुपये व बंगेराने 44 लाख 66 हजार रुपये भरले.

रीतसर करारही केला. मात्र त्यानंतर आरोपींनी ही सदनिका विकणार नसल्याचे सांगितले. आरोपींनी तोच फ्लॅट त्यांना विकण्याऐवजी दुसऱ्याला विकल्याचा आरोप आता वरुण बंगेरा आणि समीर कोचर यांनी तक्रारीत केला आहे.

या प्रकरणाची माहिती मिळताच त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. अंधेरी पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेत आरोपी पती प्रणित प्रेम नाथ आणि त्याची पत्नी अमिषाविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 409, 420 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास सध्या अंधेरी पोलिसांकडून सुरू आहे.