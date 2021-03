प्रियांकाच्या नव्या रेस्तराँमध्ये डोसा दीड हजाराचा! पहा 'देसी' मेनू कार्डची झलक

नुकताच अभिनेत्री प्रियांका चोप्राच्या 'सोना'या न्यूयॉर्कमधील नव्या भारतीय रेस्तराँचा व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ रेस्तराँच्या अधिकृत अकांउटवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये सोनामधील डायनिंग एरिया, बार आणि खाजगी जागेची झलक दाखवण्यात आली आहे. प्रशस्त आणि प्रसन्न अशा या प्रियांकाच्या 'सोना' रेस्तराँच्या व्हिडीओने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले. हे रेस्तराँ 28 मार्चपासून सूरू झाले आहे. प्रियांकाने देखील रेस्तराँचे फोटो सोशल मिडीयावर शेअर केले आहेत. या फोटोंना तिने कॅप्शन दिले की, "अप्रतिम भारतीय पदार्थ चाखण्याच्या तळमळीचं रुपांतर प्रेमात झालं आहे. मी तुम्हा सर्वाचं स्वागत करण्याची प्रतिक्षा करु शकतंृ नाही आणि आता तुम्हाला न्यूयॉर्क शहराच्या हृदयात अखंड भारत अनुभवता येईल.सजावटीपासून, पदार्थ चाखून मेन्यू ठरवेपर्यंत आणि रेस्तराँचं नाव सुचवण्यासाठी निक जोनसचे खास आभार.'

प्रियांकाच्या या रेस्तराँच्या मेनूधील पदार्थांच्या किंमती ऐकून तुम्ही देखील चक्रावाल अर्थात या किंमती परदेशी नागरिकांना परवडणाऱ्या असतील पण पिसीच्या भारतीय चाहत्याला जर या रेस्तराँमध्ये जेवायचे असेल तर दोन वेळा विचार करावा लागेल. कारण या रेस्तराँममधील पदार्थाच्या किंमती या भारतीय रेस्तराँपेक्षा बऱ्याच महाग आहेत. अमेरिकेतील सर्वसामान्य जनतेला परवडेल अशा किंमती प्रियांकाने या पदार्थांना दिल्या आहेत. पाहूयात प्रियांकाच्या यारेस्तराँमधील पदार्थांच्या किंमती किती आहेत. शेफ हरीनायक याने या रेस्तराँचा मेन्यू ठरवला आहे. डिझायनर मेलिसा बॉवर्सने संपूर्ण हॉटेल डिझाइन केले आहे.

TODAY IS OPENING DAY #SonaNewYork!

What started as a simple craving for great Indian food has become this labour of love, and I can’t wait to welcome you all in, & for you to experience timeless India in the heart of NYC! https://t.co/Tox5GKXRal pic.twitter.com/xv0mLjqdLH

— PRIYANKA (@priyankachopra) March 26, 2021