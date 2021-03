VIDEO: भारतात अध्यात्माचे महत्व मोठे; धर्मांबाबत काय म्हणाली प्रियांका?

हिंदी चित्रपटसृष्टीतच नाही तर हॉलिवूडमध्ये देखील आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनामध्ये विशेष स्थान निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे प्रियांका चोपडा. नुकतीच तिची ओपरा विंफ्रेच्या टॉक शोमध्ये मुलाखत झाली. या मुलाखतीचा प्रोमो प्रदर्शित झाला आहे. या प्रोमोमध्ये प्रियांका भारताच्या 'स्पिरिचुअल एनर्जी'बाबत बोलताना दिसली. प्रियांकाने तिच्या आयुष्यातील अनेक घटना, किस्से, अनुभव या मुलाखतीत सांगितले आहेत. प्रियांका तिच्या 'मेमॉयर अनफिनिश्ड' या पुस्तकाच्या प्रमोशनसाठी ओपरा विंफ्रेच्या टॉक शोमध्ये आली होती. या वेळी तिने भारताबद्दल तिच्या असणाऱ्या भावना सांगितल्या. मुलाखतीत प्रियांका म्हणाली,'माझे वडील अशोक चोपडा यांनी मला शिकवले आहे की, सर्व धर्मांचे मार्ग एकाच देवाकडे जातात. मी हिंदू आहे. मी प्रार्थना करते. माझ्या घरी देवाचे मंदिर आहे. माझे शिक्षण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधून झाले आहे. त्यामुळे मला ईसाई धर्माबाबत देखील माहीत आहे.' वडिलांबद्दल सांगताना प्रियांका म्हणाली, 'माझे वडील मस्जिदमध्ये गाणं गात होते. त्यामुळे मला मुस्लिम धर्माची देखील महिती आहे. भारतामध्ये आध्यात्माचे महत्व जास्त आहे. आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.' प्रियांकाच्या जीवनावर आधारित मेमॉयर अनफिनिश्ड या पुस्तकात तिने बॉलिवूड ते हॉलिवूड या प्रवासाचे वर्णन केले आहे. तसेच प्रियांकाने तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल देखील या पुस्तकात लिहीले आहे.

Web Title: bollywood Actress priyanka chopra reveals her father ashok chopra use to sing in mosque