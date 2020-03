कोरोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी झटणाऱ्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टी करणार मदत

मुंबई- कोरोनाग्रतांच्या मदतीसाठी दिवस-रात्र झटणाऱ्या डाॅक्टर्स, नर्स तसेच अन्य कर्मचारी यांना मदत करण्यासाठी आता हिंदी चित्रपटसृष्टीतील काही कलाकार पुढे सरसावले आहेत. अभिनेते रजनीकांत, कमल हसन, पवन कल्याण, फॅशन डिझायनर अनिता डोंगरे यांच्याबरोबरच आता अभिनेता हृतीक रोशन, दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी अशा काही सेलिब्रेटींनी मदत करण्याचे ठरविले आहे. आणखीनही काही कलाकार मदतीचा हात देणार आहेत.

coronavirus च्या भितीमुळे सलमान-अनुष्का गेले मुंबई सोडून..

सध्याच्या कठीण प्रसंगी अभिनेता हृतिक रोशनने मदतीचा हात पुढे केला आहे. मुंबई महापालिकेच्या कर्मचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी एन ९५ आणि एफएफपी ३ मास्कचे वाटप करणार असल्याचे त्याने सोशल मीडियाद्वारे सांगितले आहे. 'सध्याची परिस्थिती फारच गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्याला जमेल तितकी मदत आपण करायला हवी. मी मुंबई महापालिकेच्या कर्मचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी एन ९५ आणि एफएफपी ३ मास्कची मदत करत आहे.' असे ट्विट करत त्याने याची माहिती दिली आहे. याशिवाय त्याने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचेही आभार मानले आहेत.

My gratitude to @AUThackeray for giving me the opportunity to support the Maharashtra govt in their endeavour to curb the pandemic. It is our duty to help in whatever capacity we can. @mybmc #coronavirusoutbreak #stayhomestaysafe — Hrithik Roshan (@iHrithik) March 26, 2020

हृतिकबरोबरच दिग्दर्शक राजकुमार हिरानीही हॅशटॅग आय स्टँड विथ हुमानिटी (#istandwithhumanity) या अभियानातून हातावर पोट असणाऱ्या आणि दैनंदिन मजुरीचे काम करणाऱ्या कामगारांना मदत करण्यास पुढे सरसावले आहेत आणि त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

Let’s take care of the daily wage earners. Film fraternity has come together to help wholeheartedly. I pledge to contribute & support this initiative. Request you all to support the daily wage earners. — Rajkumar Hirani (@RajkumarHirani) March 25, 2020

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर यांनी हे अभियान सुरू केले असून या अभियानाला पाठींबा देणारे पहिले बॉलिवूड सेलेब्रिटी म्हणून राजकुमार पुढे आले आहेत. या अभियानातून प्रत्येक दैनंदिन मजुरी काम करणाऱ्या कामगाराच्या कुटुंबाला १० दिवसांसाठी आवश्यक तितका अन्नाचा साठा पुरवणार आहेत. यामध्ये एक हजार रुपयांची रेशनची बॅग देण्यात येणार आहे. ही मदत ऑनलाईन केली जाऊ शकते आहे. http://iahv.org/in-en/donate/ या संकेतस्थळावर ही मदत केली जाऊ शकते. याशिवाय राजकुमार यांनी ट्विट करत इतरांनाही मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.' आपण सर्वांनी दैनंदिन मजुरी कामगारांना मदत करूया. चित्रपसृष्टीतील सर्वच त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे आले आहेत. मी या अभियानाचे समर्थन करतो. तुम्ही सर्वांनी एकत्रितपणे दैनंदिन मजुरी कामगारांना मदत करण्यासाठी पाठींबा द्या.' असे त्यांनी ट्विट केले आहे.

To support daily wage earners during lockdown,@ArtofLiving is providing a family's ration for 10 days to a million families across the country.I appreciate the whole film & TV fraternity in joining this initiative. To contribute, visit: — Sri Sri Ravi Shankar (@SriSri) March 25, 2020

अभिनेत्री दिया मिर्झाही ती राहत असलेल्या ठिकाणच्या ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करत आहे. नुकताच तिने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर करत याची माहिती दिली आहे. या काही दिवसात ती तिच्या सोसायटीमध्ये राहत असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करत आहे.

We are in this together. YES we will help #DailyWageEarners get through this with hope and dignity. I am contributing to this effort and i hope many others in our fraternity will do as well — Dia Mirza (@deespeak) March 26, 2020

तिने तिच्या सोसायटीमध्ये आठवड्यातून दोनदा तरी भाजी विक्रेता आणि फळ विक्रेता येतील अशी व्यवस्था केली आहे. याशिवाय तिने आपल्या सोसायटीमध्ये जंतुनाशकाच्या फवारणीचे काम केले आहे. यासोबत तिने इतरांनाही मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

bollywood to generate funds for ngos providing financial help to the needy corona patients