Viral Video: काजोल आणि शाहरुख खान हिंदी सिनेमातील पडद्यावरच्या बेस्ट कपलपैकी एक आहेत. पडद्यावर दोघांची जोडी धमाल आणते. पण भविष्यात यांच्या मुलांच्या माध्यमातून दोघांमध्ये काही नातं जोडलं गेलं तर..याचा त्यांचे चाहते म्हणून कधी विचार केलाय का तुम्ही? काय होईल जर शाहरुखचा मुलगा आर्यन खान आणि काजोलची मुलगी नीसा देवगण यांच्यात प्रत्यक्ष आयुष्यात 'कुछ कुछ होता है' सुरू झालं तर?

आपण इतका विचार नक्कीच केला नसेल पण करण जोहरनं हे स्वप्न खूप आधी पाहिलं होतं. एवढंच नाही तर 'कॉफी विथ करण'च्या एका भागात त्यानं शाहरुख-काजोल एकत्र आले असताना दोघांना विचारलं देखील होतं की ,जर आर्यन खाननं नीसाला पळवलं तर?(Bollywood: if Aryan khan elopes with nysa devgan when shahrukh khan wasscared about kajol answer in koffee with karan)

करण जोहरच्या चॅट शो मधील एका एपिसोड मध्ये काऊचवर 'कुछ कुछ होता है' स्टार्स शाहरुख खान,काजोल आणि रानी बसले होते. रॅपिड फायर राऊंड दरम्यान करण जोहरनं आर्यन खान आणि नीसा देवगण शी संबंधित एक प्रश्न काजोलला विचारला होता.

यावर काजोलची प्रतिक्रिया खूपच मजेशीर होती. रॅपिड फायर राऊंड होता त्यामुळे काजोलनं पटकनं याचं उत्तर दिलं होतं. पण मजेदार गोष्ट ही होती की शाहरुख आधी प्रश्न विचारल्यावर तर नुसता हसत होता पण नंतर त्यानं म्हटलं की प्रश्न ऐकून त्याची बोलतीच बंद झाली. जसं त्याच्याजवळ या प्रश्नाचं काही उत्तरच नाही.

२००७ मधील हा एपिसोड आहे. होस्ट म्हणून करणने काजोलला विचारलं..'१० वर्षानंतर आर्यन खान नीसाला घेऊन पळून गेला..आणि हे जेव्हा तुला कळेल तेव्हा तू कशी रिअॅक्ट करशील?' काजोलनं सेकंदात या प्रश्नाचं उत्तर दिलं,''मी तर म्हणेन की 'दिलवाले दूल्हे ले जायेंगे..''

काजोल हे उत्तर देत जोरजारात हसू लागली. शाहरुख देखील हसायला लागला. पण मग तो म्हणाला की या विचारानं देखील मला स्ट्रेस आला आहे.

शाहरुख खान म्हणाला,''मी तर हा विचार करूनच चिंतेत सापडलो आहे. काजोल सोबत नातं जोडायचं या विचारानेच मी घाबरलो आहे''. शाहरुखचं हे बोलणं ऐकून काजोल,रानी ..एवढंच नाही तर करण जोहरलाही हसू आवरेना.