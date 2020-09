'स्वार्थाशिवाय ती कोणाचीही बाजू घेत नाही', सोना मोहापात्राची कंगनावर टिका

मुंबई- अभिनेत्री कंगना रनौत गेल्या काही दिवसांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी चर्चेत आहे. मुंबईला पीओके म्हणाल्यानंतर कंगनाने बॉलीवूडवर देखील हल्लाबोल केला ज्यामुळे ती चर्चेत आली. नुकंतच बॉलीवूडची प्रसिद्ध गायिका सोना मोहापात्राने ट्विट केलं आहे ज्यामध्ये ती कंगना रनौतविषयी अनेक गोष्टींवर बोलली आहे.

सोना मोहापात्राने तिच्या ट्विटमध्ये म्हटलंय, 'कंगना स्वतःशिवाय कधीच दुस-या लोकांसाठी उभी राहिली नाहिये आणि ना कधी तीने त्या लोकांना कधी लक्षात ठेवलंय ज्यांनी तिचं कौतुक केलंय. ही कोणी बदल घडवून आणणारी किंवा कोणत्याही वैचारिक नेतेपदासाठी पात्र नाहीये. होय. इंडस्ट्रीमधील काही वाईट गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी ती खूप बहादूर आहे. बस एवढंच.' तिने ट्विटमध्ये पुढे म्हटलंय, 'आणि जेव्हा अनुष्का शर्मा किंवा इतर कोणाविषयी पोस्ट केली होती. मी एवढंच म्हणेन कंगना रनौत कृपया काही स्त्रीवादी मित्र बनव आणि योग्य सल्लागार ठेव.'

Also,Kangana hasn’t ever stood up for anyone but her own self & hasn’t acknowledged anyone who has cheered her in any case.That’s not a change maker or even thought leader of any worth.Yes,she’s been brave to call out some of the industry’s ills.That’s all.Will call her bluff. https://t.co/M4m9mpCT8a — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) September 28, 2020

सोना मोहापात्राने कंगनावर टिका करत म्हटलं की 'महिला विक्टिम कार्ड खेळणं बंद कर.' कंगना रनौतने सोना मोहापात्राला ट्विटरवर ब्लॉक केलं आहे. याबाबतची माहिती देखील सोनाने ट्विट करत दिली. ती म्हणाली, 'मी तिला कधीच फॉलो केलं नाही मात्र मला आज याविषयी कळालं. कंगनाला प्रत्येकावर टिका करायची आहे. मात्र हे तिला कळत नाही का की जग पारस्परिकतेवर चालतं. तिने हे कळून घेतलं पाहिजे की या सगळ्या गोष्टींना कसं हाताळंलं गेलं पाहिजे.'

& since someone shared her latest lament about Anushka Sharma et all.I’ll say this, please get yourself some feminist friends KR,better advisors. The ‘haramkhor’ statement was wrong, yes, party politics, not ‘misogynistic’ as u claim. Don’t play the victim woman card. Hurts women https://t.co/IJoRn3VfTx — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) September 28, 2020

