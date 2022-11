Urfi Javed: आपल्या अतरंगी कपड्यांमुळे आणि बेताल वक्तव्यांमुळे चर्चेत असलेली अभिनेत्री उर्फी जावेद पुन्हा एकदा अडचणीत सापडली आहे. तिनं स्वतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितलं आहे की ती दुबईला जाऊ शकत नाही. यामागे तिचे अतरंगी कपडे हे कारण नसून तिचं नाव हीच खरी समस्या आहे. अखेर अशी काय समस्या दडलीय उर्फीच्या नावात की ती दुबईचा प्रवास करू शकत नाही,चला जाणून घेऊया. (Urfi Javed banned in dubai not because of her clothes but her surname)

हेही वाचा: Manasi Naik: ''देव आज मला म्हणाला...'', घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान मानसीच्या भावूक पोस्टनं वेधलं लक्ष

उर्फी जावेदनं स्वतः सोशल मीडियावर आपल्या चाहत्यांना याविषयी माहिती दिली आहे. तिनं लिहिलं आहे,''माझं अधिकृत नाव फक्त उर्फी असं आहे. माझं आडनाव नाही आणि त्यामुळे मी दुबईला जाऊ शकत नाही''. उर्फीनं एक व्हिडीओ शेअर केला आहे,ज्यात तिनं लिहिलं आहे की,''युएई मध्ये आडनावाशिवाय आपण प्रवास करू शकत नाही''.

हेही वाचा: मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

Urfi Javed banned in dubai not because of her clothes but her surname

माहितीसाठी इथे नमूद करतो की दुबईनं आपल्या प्रवेश नियमांसदर्भात काही बदल केले आहेत. यानुसार आडनावाशिवाय फक्त नावावर त्यांच्या देशात प्रवेश करण्याची संमती दिली जाणार नाही. म्हणजे जर तुमच्या नावासोबत आडनाव जोडले नसेल तर तुम्ही दुबईला जाऊ शकत नाही. हा नियम फक्त त्या लोकांसाठी आहे,जे काही कालावधीसाठीच तिथे प्रवास करणार आहेत.

सध्या सोशल मीडियावर 'मेरा दिल ये पुकारे आजा' हे गाणं जोरदार चालतंय. उर्फींनं या गाण्यावर रील बनवला आहे. अर्थात,तिच्या या व्हिडीओवर अनेकांनी नाकं मुरडली आहेत आणि त्यावर आक्षेपही घेतला आहे.