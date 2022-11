By

Bollywood: विकी कौशल आजच्या पिढीचा हार्ट थ्रॉब म्हणून ओळखला जातो. विकी आणि कतरिना यांचे वर्षभरापूर्वीच लग्न झाले आहे. बॉलीवूडच्या कपल्समध्ये त्यांची जोडी सर्वात फेव्हरेट जोडी म्हणून ओळखली जाते. पण सध्या विकीचं नाव कियारा अडवाणी सोबत जोडलं गेलंय त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. अर्थात यामागचं कारण आहे त्यांचा आगामी सिनेमा 'गोविंदा नाम है मेरा'. या ऑनस्क्रीन जोडीनं सिनेमात खूप बोल्ड सीन्स दिले आहेत,ज्या कारणाने विकीला लोक कतरिनाचं नाव घेत चिमटे काढताना दिसत आहेत.(Bollywood: Vicky Kaushal to romance with Kiara Advani,trolls says,katrina is jealous,Govinda Naam Mera)

नुकतंच गोविंदा नाम है मेरा सिनेमातलं एक रोमॅंटिक गाणं रिलीज झालं. सिनेमातील गाण्यात कियारा आणि विकीला रोमॅंटिक होताना पाहून चाहते मात्र भलतेच उत्सुक झालेले दिसून येत आहेत. कियारासोबत विकीचा रोमान्स पाहून अनेक कतरिनाचे चाहते मात्र मस्करीच्या मूडमध्ये दिसत आहेत. या गाण्याच्या टीझरला विकीनं आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले आहे. हे पाहून नेटकऱ्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये विकीला कतरिनाचं नाव घेत चिडवायला सुरुवात केली आहे. तर काही लोकांनी या ऑनस्क्रीन कपल म्हणजे कियारा-विकीच्या केमिस्ट्रीची प्रशंसा केली आहे. टीझरमध्ये गाण्याची फक्त एकच ओळ ऐकायला मिळत आहे...ती अशी..'जो तूने पिलाई हुआ शराबी...',पण नेटकरी फक्त यावरच इतके लट्टू झालेयंत की आता ते पूर्ण गाणं कधी पहायला मिळतंय याच्या प्रतिक्षेत दिसत आहेत.

अर्थात गाण्यात कियारा आणि विकी असल्यावर हे तर होणारच होतं. ब्लॅक बिकिनी टॉप आणि ऑफ शोल्डर ड्रेसमध्ये कियाराचा एकदम किलर लूक दिसत आहे. तर ब्लॅक शर्ट आणि पॅंटमध्ये विकी कौशलची पर्सनॅलिटी देखील एकदम झकास. विकीचा हलकासा दाढी-मिश्यांचा लूकही चाहत्यांच्या भलताच पसंतीस उतरला आहे.

चाहते जितके या गाण्याविषयी उत्सुक दिसत आहेत,तेवढेच कियारा -विकीला एकत्र अभिनय करताना पाहून खूश दिसतायत. पण काही लोक मात्र विकीला कियारासोबत रोमान्स करताना पाहून त्याच्या नवीन नवीन लग्नाचा विषय छेडताना दिसत आहेत. एका नेटकऱ्याने लाफिंग इमोजी शेअर करत लिहिलं की-'लाज वाटत नाही,एवढी सुंदर बायको दिलीय देवाने'. तर दुसऱ्याने लिहिलेय-'कतरिना जळणार विकी..', तर काही विकी-कतरिच्या चाहत्यांनी या अशा अवतारात त्या दोघांना एकत्र रोमान्स करताना पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

'गोविंदा नाम मेरा' या सिनेमातील हे रोमॅंटिक गाणं जुबिन नॉटियालने गायलं आहे. तर तनिश्क बागचीनं म्युझिक दिलं आहे. पूर्ण गाणं ३० नोव्हेंबरला रिलीज होणार आहे. १६ डिसेंबरला हा सिनेमा रिलीज होत आहे. या सिनेमात विकीसोबत कियारा अडवाणी आहेच पण भूमी पेडणेकर देखील मुख्य भूमिकेत आहे.