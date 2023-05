By

Cannes Film Festival 2023: फ्रान्समध्ये सध्या 'कान्स फिल्म फेस्टिव्हल' सुरु आहे. यावेळी कान्स मध्ये अनेक बॉलीवूड अभिनेत्रींनी पदार्पण केल्याचं समोर आलं. कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये दरवर्षी काही निवडक सिनेमांचे प्रीमियर सोहळे पार पडतात.

पण सगळ्यात जास्त या फेस्टिव्हलमध्ये आकर्षणाचा विषय ठरतात ते सेलिब्रिटींचे लूक्स,आऊटफिट्स..दरवर्षी याची जगभरात चर्चा रंगते.(Cannes Film Festival Important Rules.. handbags are not allowed on red carpet)

पण तुम्हाला माहित आहे का कान्स रेडकार्पेटवर वॉक करण्याआधी अनेक नियमांचे पालन करावे लागते. जर असं नाही केलं तर मागच्या मागं फिरावं लागतं घरचा रस्ता धरत..

कान्स फिल्म फेस्टिव्हलच्या रेड कार्पेटवर वॉक करण्या दरम्यान तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीची हॅंडबॅग किंवा कॅरी बॅग नेण्यास बंदी आहे.

सेलिब्रिटींना याचं निमंत्रण दिलं जातं तेव्हा सांगितलं जातं की आपल्या बॅग्सना होलट किंवा आपापल्या गाड्यांमध्ये ठेवा. जर या नियमांना तुम्ही फॉलो केलं नाही तर तुम्हाला प्रीमियरमध्ये सहभाग घेता येणार नाही.

कान्स फिल्म फेस्टिवलमध्ये जिथे पुरुषांना काळ्या रंगाचे शूज घालणं अपरिहार्य आहे तिथे महिलांनाही हिल्स कॅरी करणं सक्तीचं आहे. या नियमाला बनवण्यामागचं कारण आहे की हिल्स आणि शूज सेलिब्रिटींच्या लूक्सला अधिक उठावदार बनवतं.

रेड कार्पेटवर उपस्थित असलेल्या फोटोग्राफर्ससाठी सुद्धा कडक नियम आखण्यात आलेत. सगळ्या सेलिब्रिटींचं सौंदर्य कॅमेऱ्यात कैद करणाऱ्या फोटोग्राफर्सला कान्स फेस्टिव्हलमध्ये ब्लॅक सूट आणि टाय घालणं आवश्यक आहे.

कान्समध्ये कुणालाच सेल्फी घेण्याची परवानगी दिली जात नाही. हे सर्व नियम २०१५ पासून लागू केले आहेत. या नियमांविषयी जो अल्वारेजचं म्हणणं होतं की,''जर तुम्हाला कान्ससाठी बोलावलं जात आहे तर तुम्ही लकी आहात. तुम्ही फक्त त्या क्षणांचा आनंद घ्या. फोटोजसाठी फोटोग्राफर आपलं काम करत आहेत''.