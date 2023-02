The Kashmir Files मधल्या भूमिकेसाठी पुरस्कार स्वीकारताना Chinmay Mandlekar च्या 'त्या' कृतीने सर्वांचं मन जिंकलं

The Kashmir Files News: द काश्मीर फाईल्स मधल्या खलनायक भूमिकेसाठी अभिनेता चिन्मय मांडलेकरचा मोठा सन्मान करण्यात आलाय. चिन्मयने काश्मीर फाईल्स (The Kashmir Files) मध्ये फारूक मलिक बिट्टाची भूमिका साकारली होती. चिन्मयने (Chinmay Mandlekar ) प्रथमच क्रूरपणा गाठणारी मोठी खलनायकी भूमिका साकारली होती. चिन्मयने साकारलेला बिट्टा सर्वांच्या उरात धडकी भरवून गेला. याच भूमिकेसाठी चिन्मयचा मोठा सन्मान करण्यात आलाय.

(chinmay mandlekar won Zee Cine Award in the category of Best Actor in Negative Role, for the film The Kashmir Files)

द काश्मीर फाईल्स मधल्या भूमिकेसाठी चिन्मय मांडलेकरला झी सिनेमा अवॉर्ड्स पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट निगेटिव्ह रोल म्हणून गौरवण्यात आलंय. चिन्मयने सोशल मीडियावर झी सिने अवॉर्ड्स मध्ये पुरस्कार स्वीकारतानाचा व्हिडिओ पोस्ट केलाय. ज्येष्ठ अभिनेते गुलशन ग्रोव्हर, सनी देओल आणि अभिनेता बॉबी देओलच्या हस्ते चिन्मयला हा पुरस्कार देण्यात आला.

चिन्मयने सोशल मीडियावर पुरस्कार स्वीकारतानाचा व्हिडिओ पोस्ट करून सर्वांचे आभार मानणारी पोस्ट शेयर केलीय. चिन्मय लिहितो.. यासाठी कृतज्ञता हा एकमेव शब्द आहे. द काश्मीर फाइल्स या चित्रपटासाठी नकारात्मक भूमिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून झी सिने पुरस्कार जिंकला. अशी पोस्ट चिन्मयने सोशल मीडियावर केलीय. याशिवाय हा बॉलिवूड पुरस्कार स्वीकारताना चिन्मयने मराठीत सर्वांचे आभार मानले महाराष्ट्राची मनं जिंकली आहेत