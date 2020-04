कोरिओग्राफर मयूर वैद्यने गुरु पं. बिरजु महाराज यांना 'थुँग थुँगा' गाण्यावर वाहिलं नृत्यपुष्प.. पहा व्हिडिओ

आपण दैनंदिन जीवनात इतके व्यस्त असतो की कधी कधी स्वता:लाच हरवुन बसतो. पण हया quarantine मध्ये प्रत्येकाने स्वता:ला शोधल्याचं सुंदर चित्र सध्या पहायला मिळते आहे. माझ्या बाबतित थोडं वेगळं आहे. नृत्याच्या पलीकडे जाऊन मी वेगळा विचार करणं माझ्यासाठी जरा कठीणच गोष्ट आहे. हया नृत्याच्या प्रवासात एक गोष्टं मात्र कायम आहे ती म्हणजे विद्यार्थी वृत्ती. सतत काहितरी शिकण्याची आवड आजही कायम आहे. हया quarantine मध्ये मी माझ्या गुरुंना खुप जास्त miss करतो माझ्या नृत्य दिग्दर्शनातुन. तुम्हीं मात्र घरातच राहा आणि आपली

A post shared by Mayur Vaidya (@_mayur_vaidya_) on Apr 21, 2020 at 11:40pm PDT