राम गोपाल वर्मांनी केला 'कोरोना व्हायरस' सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज, वाचा कुठे पाहायला मिळेल हा सिनेमा?

मुंबई- कोरोना व्हायरसने संपूर्ण जगात थैमान घातलं आहे. अनेक निरपराध लोकांचे जीव आत्तापर्यंत या महारोगराईने घेतले आहेत. सामान्य माणसांपासून ते श्रीमंतापर्यंत, मजुर कामगारांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत सगळ्यांनाच याची झळ मोठ्या प्रमाणावर बसली आहे. हॉलीवूडमध्ये कोरोना व्हायरस सारख्या महारोगराईवर सिनेमे बनवले गेले आहेत मात्र आता याचविषयावर आधारित तेलुगुमध्ये कोरोना व्हायरस हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. प्रसिद्ध निर्माते राम गोपाल वर्मा यांनी त्यांच्या आगामी 'कोरोना व्हायरस' सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच रिलीज केला आहे. हा ट्रेलर सोशळ मिडियावर धुमाकुळ घालतोय.

सध्या संपूर्ण जग एकाच गोष्टीमुळे घाबरलंय ते म्हणजे कोरोना व्हायरस. सध्याची परिस्थिती आणि यामुळे लोकांच्या मनात निर्माण झालेली भिती यावर आधारित 'कोरोना व्हायरस' हा सिनेमा निर्माते राम गोपाल वर्मा प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत आहेत. हा सिनेमा तेलुगुमध्ये बनवला गेला आहे.

या सिनेमाचं दिग्दर्शन अगस्त्य मंजु यांनी केलं असून मुख्य भूमिका देखील त्यांनीच साकारली आहे. हा सिनेमा श्रेयस इटी ऍपवर रिलीज केला जाणार आहे. या ट्रेलरच्या शेवटी कोरोना व्हायरसवर आधारित जगातील हा पहिला सिनेमा असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र कॅनडियन दिग्दर्शक मुस्तफा केशवारी यांनी एप्रिलमध्येच 'कोरोना' नावाचा सिनेमा बनवला आहे.

Here is the CORONAVIRUS film trailer..The story is set in a LOCKDOWN and it has been SHOT during LOCKDOWN ..Wanted to prove no one can stop our work whether it’s GOD or CORONA @shreyaset https://t.co/fun1Ed36Sn

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 26, 2020