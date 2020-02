'आंबे खायला आवडतात का ऐवजी रात्री शांत कसे झोपता ?' दंगल गर्ल झायराचा पंतप्रधानांवर आणि अक्षयवर निशाणा

दिल्ली हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून अनेक प्रतिक्रिया उमटत असताना आता दंगल गर्ल झायरा वसीम हिने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अभिनेता अक्षय कुमारवर निशाणा साधलाय..गेल्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणूका लक्षात घेता अक्षय कुमारने मोदी यांची घेतलेली मुलाखत चांगलीच व्हायरल झाली होती..या मुलाखतीत मोदींना त्यांच्या राजकीय प्रवासासोबतंच त्यांच बालपण, विरोधकांसोबतचं नातं आणि खासकरुन त्यांना आंबे खायला आवडतात का ? हा प्रश्नसुद्धा अक्षयने विचारला होता.

या प्रश्नाचा संदर्भ घेत झायराने मोदी आणि अक्षय कुमार या दोघांनाही टोमणा मारलाय..झायराने ट्वीट करत,'तुम्ही आंबे कसे खाता याऐवजी तुम्हाला रात्री शांत झोप कशी लागते हा प्रश्न विचारायला हवा होता' असं म्हटलंय..

The question should’ve been “Aapko raat ko sukoon ki neend kaise aajati hai”. NOT “Aap aam kaise khate hai”.

— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) February 28, 2020