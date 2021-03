ऐकलं का? माधुरी येतेय; ओटीटी प्लॅटफॉर्ममधून इंट्री  

मुंबई - अभिनय आणि नृत्य यामुळे भारतीय प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणारी माधुरी बॉलीवूडची क्वीन आहे. तिच्या अभिनयाचा प्रभाव अद्याप भारतीय प्रेक्षकांवर आहे. गेल्या काही काळापासून तिनं बॉलीवूडपासून फारकत घेतली होती. मात्र आता ती पुन्हा कमबॅक करण्यासाठी तयार झाली आहे. एका ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ती प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सोशल मीडियावर जेव्हा ही माहिती व्हायल झाली तेव्हापासून तिच्यावर कौतूकाचा वर्षाव होताना दिसत आहे.

माधुरी दीक्षितनेदेखील ट्विट करत चाहत्यांसोबत तिच्या डिजिटल डेब्यूची बातमी शेअर केली आहे. तुम्हाला कदाचित आठवत असेल तर कलंक सिनेमानंतर माधुरी दीक्षित काही डान्स शोमधून जजच्या भूमिकेत दिसली होती. त्यानंतर ती आता मोठा ब्रेक घेऊन पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये देखील उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Beauty, poise, grace and elegance are all words you’d associate with Anamika. But skeletons hidden in her closet all come rushing out when an untoward event takes place. There’s always more than meets the eye, isn’t there? pic.twitter.com/b3TvdCkn0e

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) March 3, 2021