प्रदुषणामुळे पुरुषांच्या प्रायव्हेट पार्टवर परिणाम; दिया मिर्झा म्हणते, "आता तरी.."

प्रदूषण हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असून त्याच्याशी आपल्या विविध आरोग्य समस्या जोडलेल्या आहेत. प्रदूषणाचे परिणाम गरोदर स्त्रिया, लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर त्वरित दिसून येतात. वैद्यकीय तज्ज्ञ म्हणतात की, हवा प्रदूषणाचा परिणाम एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सहज जाऊ शकतो. प्रदूषणासारख्या विषयावर आजवर अनेकांनी आवाज उठवला आणि त्यासाठी कामसुद्धा केलं. अनेक सेलिब्रिटीसुद्धा प्रदूषणाच्या बाबतीत लोकांमध्ये जनजागृती करताना दिसतात. त्यातीलच एक सेलिब्रिटी म्हणजे अभिनेत्री दिया मिर्झा. निसर्ग, वन्यजीव, प्रदूषण यांसारख्या मुद्द्यांवर दिया नेहमीच मोकळेपणाने व्यक्त झाली. सध्या दियाने याच बाबतीत केलेलं एक ट्विट सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे. प्रदूषणाविषयी आलेल्या एका संशोधन लेखावर तिने हे ट्विट केलं आहे. हवामान बदलाला मान्य न करणाऱ्यांना दियाने तिच्या ट्विटमधून उपरोधिक टोला लगावला आहे.

प्रदूषणाचा पुरुषांच्या प्रायव्हेट पार्टवर काय परिणाम होतो, यासंदर्भातला एक संशोधन लेख तिने ट्विटरवर रिट्विट केला आहे. त्याचसोबत तिने लिहिलं, 'कदाचित आतातरी लोकं हवामान बदल आणि हवा प्रदूषणासारख्या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहतील.'

Now maybe the world will take #ClimateCrises and #AirPollution a little more seriously? https://t.co/zSHfek3iWN

— Dia Mirza (@deespeak) March 26, 2021