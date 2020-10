अभिनेते दिलीप कुमार यांनी पेशावरमधील वडिलोपार्जित घराच्या आठवणीत चाहत्यांना केली खास विनंती

मुंबई- ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार आणि राज कपूर यांचं पाकिस्तानमधील पेशावर मध्ये असलेलं वडिलोपार्जित घर जतन करण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतला आहे. या दोन्ही कलाकारांचा जन्म पाकिस्तानमधील त्यांच्या हवेलीमध्ये झाला होता. आपल्या बालपणीचे दिवस आठवत अभिनेते दिलीप कुमार यांनी पाकिस्तानी चाहत्यांना एक खास विनंती केलं आहे.

अभिनेते दिलीप कुमार यांनी त्यांच्या भावना सोशल मिडियावर व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी पाकिस्तानमधील त्यांच्या चाहत्यांना एक विनंती केली आहे की त्यांच्या घराचे काही फोटो काढुन पोस्ट करा आणि त्यांना टॅग करा. याव्यतिरिक्त दिलीप कुमार यांनी पाकिस्तानमधील त्यांच्या हवेलीचे काही फोटो देखील शेअर केले आहेत.

Thank you for sharing this. Requesting all in #Peshawar to share photos of my ancestral house (if you’ve clicked the pic) and tag #DilipKumar https://t.co/bB4Xp4IrUB

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) September 30, 2020