व्हिडिओ: संगीतकार भिडेंच्या निधनानंतर प्रवीण तरडेंची भावूक पोस्ट

मुंबई- प्रसिद्ध संगीतकार नरेंद्र भिडे यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. ते ४७ वर्षांचे होते. गुरुवार १० डिसेंबर रोजी पहाटे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ‘देऊळ बंद’, ‘पाऊलवाट’ अशा अनेक मराठी सिनेमांमधील गाणी त्यांनी संगीतबद्ध केली होती. त्यांच्या निधनानंतर सिनेसृष्टीतून हळहळ व्यक्त होतेय. अभिनेते आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी देखील एक व्हिडीओ शेअर करत त्यांच्यासारखी व्यक्ती पुन्हा होणार नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. हे ही वाचा: प्रियांका आणि निक जोनास ‘या’ हॉलिवूडपटात पहिल्यांदाच येणार एकत्र प्रवीण तरडे यांनी भलीमोठी पोस्ट लिहित त्यांचं दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी लिहिलंय, “देऊळ बंद, 'मुळशी पॅटर्न' आणि आता 'सरसेनापती हंबीरराव'. संगीतकार नरेंन्द्र भिडे, माझा हक्काचा एकुलता एक संगीतकार गेला. 'ऊन ऊन वठातून', 'आभाळा आभाळा', 'अरारारा खतरनाकऽऽऽऽऽ' आता पुन्हा होणे नाही. तीन वर्षांपूर्वी त्यांना ज्या दिवशी चाल सुचली तो दिवस…” असं म्हणत प्रवीण तरडे यांनी फेसबुकवर एक भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. 'आरारारा खतरनाक' या गाण्याची चाल तयार करतानाचाही एक व्हिडीओ तरडे यांनी यासोबत शेअर केला आहे.संगीतकार नरेंद्र भिडे यांनी अनेक नाटक, मालिका, मराठी सिनेमे संगीतबद्ध केले होते. त्यांनी महम्मद हुसेन खान साहेब, स्वरराज छोटा गंधर्व, बाळासाहेब मते, शैला दातार, सुधीर दातार, सुहास दातार यांच्याकडे भारतीय शास्त्रीय संगीताचे धडे गिरवले होते. तर, हेमंत गोडबोले यांच्याकडे त्यांनी पाश्चिमात्य संगीताचं शिक्षण घेतलं होतं. नरेंद्र भिडे यांनी अनेक नाटक, मालिका, सिनेमा, जिंगल्सच्या माध्यमातून संगीतक्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली होती. director actor pravin tarde share video in the memories of late film score composer narendra bhide

