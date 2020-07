दिग्दर्शक अनुभव सिन्हांसोबत 'या' दिग्दर्शकांनीही केलं बॉलीवूडला अलविदा..

मुंबई- बॉलीवूडमध्ये सध्या घराणेशाहीवरुन वाद सुरु आहेत. याच वादामुळे दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी बॉलीवूडमधून काढता पाय घेतला आहे. अनुभव सिन्हा यांच्या त्यांच्या ट्विटवरवरुन याबाबत माहिती दिली आहे. केवळ ही माहिती देऊन ते थांबले नाहीत तर त्यांनी त्यांच्या नावापुढे 'नॉट बॉलीवूड' असं देखील लिहून अपडेट केलं आहे. तसंच त्यांच्या वैयक्तिक माहितीमध्ये देखील त्यांनी ते बॉलीवूडचे दिग्दर्शक आहेत असं कुठेच लिहिलेलं नाही.

दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी ट्विट करत लिहिलं आहे की, 'बस्स आता खुप झालं. मी बॉलीवूडमधून बाहेर पडत आहे.' अनुभव सिन्हा यांच्या या मोहिमेला अनेक दिग्दर्शकांनी समर्थन दिलं आहे.

ENOUGH!!!

I hereby resign from Bollywood.

Whatever the fuck that means. — Anubhav Sinha (Not Bollywood) (@anubhavsinha) July 21, 2020

सुधीर मिश्रा यांनी ट्विट करत म्हटलंय, 'माझ्या नजरेत तर कधी बॉलीवूड नव्हतंच. मी तर केवळ या इंडस्ट्रीमध्ये चांगले सिनेमे बनवण्यासाठी आलो होतो.'

What's Bollywood?I came 2be partof Cinema inspired by Satyajit Ray ,Raj Kapoor,Guru Dutt,Ritwick Ghatak,Bimal Roy,Mrinal Sen , Hrishikesh Mukherjee,KAsif,Vijay Anand ,Javed Akhtar,Tapan Sinha, Gulzar ,Shekhar Kapur,Ketan Mehta , Bharatan n Aravindan etc.Thatswhere I'll always be. — Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) July 21, 2020

तर दुसरीकडे हंसल मेहता यांनी ट्विट करुन लिहिलं आहे की, 'मी बॉलीवूड सोडलं आहे. मात्र हे याआधीही कधी अस्तित्वात नव्हतं.'

छोड़ दिया... It never existed in the first place. — Hansal Mehta #FancyLiberal/#UrbanNaxal/#Liberandu (@mehtahansal) July 21, 2020

दोघांच्या या ट्विटवर अनुभव सिन्हा यांनी लिहिलंय, 'चला आणखी एक सोडून गेला. माझ्या भावा-बहिणींनो ऐका आता जेव्हा पण तुम्ही बॉलीवूडबद्दल चर्चा कराल तेव्हा तुम्ही आमच्या बद्दल बोलत नसाल.'

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर लगेचच बॉलीवूडमधील घराणेशाहीचा मुद्द्यावरुन एकमेकांवर आगपाखड होऊ लागली. कंगना रनौतने तर सोशल मिडियावर एक वेगळीच मोहिम सुरु केली आहे. तिने सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, करण जोहर, महेश भट्ट, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर यांच्या विरोधात मोर्चाच सुरु केला आहे. तर दुसरीकडे सोशल मिडियावर युजर्स देखील स्टारकिड्सच्या विरोधात आवाजा उठवताना दिसत आहेत.

घराणेशाही, इनसाईडर-आऊटसाईडरच्या या वादांमध्ये बॉलीवूडे दोन भागांमध्ये विभागला गेला आहे. त्यात आता अनुभव सिन्हा यांनी स्वतःला या ट्रोलिंग पासून वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी 'आर्टिकल 15, 'मुल्क', 'थप्पड' सारखे दर्जेदार सिनेमे दिले आहेत.

