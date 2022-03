दिग्दर्शक केदार शिंदे (Kedar Shinde) हे सोशल मीडियावर नेहमीच अॅक्टीव्ह असतात. नेहमीच वेगवेगळ्या पोस्ट ते शेअर करत असतात. आताही त्यांनी अभिनेत्री जॅझी बॅलेरीनी (Jazzy Ballerini) हिच्या सोबतचा एक फोटो शेअर केला आहे. त्यामुळे केदार शिंदे हे अभिनेत्री जॅझी बॅलेरीनी हिच्यासोबत एखाद्या नवीन प्रोजेक्टमध्ये काम करत आहेत का? असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे या पोस्टची चर्चा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

हेही वाचा: 'भाजप विरोधात लढण्यासाठी फक्त काँग्रेस कशाला? तालिबान,आयएसआय घ्या'

जॅझी बॅलेरीनी ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. ती सध्या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहे. तिने आतापर्यंत अनेक पंजाबी गाण्यात काम केले आहे. आता केदार शिंदे यांच्या पोस्टमुळे हे दोघे एका प्रोजेक्टवर काम करत असल्याचे म्हटलं जातंय. यावर चाहत्यांच्या मजेशीर कमेंट देखील आल्या आहेत.

केदार शिंदे यांनी इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. अभिनेत्री जॅझी बॅलेरीनी हिच्यासोबत एक फोटो शेअर करताना फोटोला कॅप्शनही दिले आहे. ते म्हणतात, “मी या इंग्रज मुलीसोबत सध्या काम करतोय.. आपला देश आपली संस्कृती सोडून साता समुद्रापार आलेल्या मुलीसाठी, माझ्या सहीत सगळच नवं आहे. सध्या पुन्हा इंग्रजी माध्यमाच्या धडे गिरवतोय. So now I can talk English, I can walk English.. because English is very funny language”, असा अमिताभ बच्चन स्टाईल डायलाॅगही शेअर केला आहे.