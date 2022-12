Kedar Shinde: सावध राहा! केदार शिंदे यांचे फेसबूक अकाऊंट हॅक..

kedar shinde : 'जत्रा', 'अगं बाई अरेच्चा', 'खोखो' यांसारखे दर्जेदार चित्रपट आणि कित्येक नाट्यकृती, लोककला या माध्यमातून रसिकांचे अविरत मनोरंजन करणाऱ्या दिग्दर्शक केदार शिंदे यांना मोठा फटका बसला आहे. केदार शिंदे यांचे सोशल मीडिया वरील फेसबूक अकाऊंट आणि पेज हॅक करण्यात आले आहे.

(director kedar shinde facebook account and page hacked actor shared post and said be aware)

दिग्दर्शक केदार शिंदे (kedar shinde) यांनी आजवर रंगभूमीवर भरीव योगदान दिले आहे. त्यांची नाटकं असो किंवा चित्रपट, प्रेक्षक भान हरपून त्यात समरस होतो. ते सोशल मिडियावर प्रचंड सक्रिय असतात. त्यांचे हजारो चाहते त्यांच्याशी सोशल मिडियावर संवादही साधत असतात. पण आज अचानक एक धक्कादायक बातमी समोर आली. केदार शिंदे यांचे फेसबूक अकाऊंट आणि पेज हॅक झाले आहे. यासंदर्भात केदार शिंदे यांनी इंस्टाग्राम अकाऊंट वरुन माहिती दिली आहे.

यामध्ये केदार शिंदे यांनी सावध रहा, सतर्क रहा असे आवाहन नेटकऱ्यांना केले आहे. ते म्हणतात, 'नमस्कार, काल रात्री माझे फेसबुक अकाऊंट (पर्सनल आणि पेज) हॅक झाले असून आता त्याच्यावर माझा काहीच कंट्रोल नाही… त्यामुळे जर या दोन्ही माध्यमांद्वारे तुमच्याशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क किंवा संवाद साधला जात असेल तर कृपया सावध रहा आणि कोणत्याही प्रकारे रिप्लाय अथवा मेसेज करु नका! धन्यवाद!” अशी पोस्ट केदार शिंदे यांनी केली आहे.