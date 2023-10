Disha Patani : 'मॅडम ID कार्ड प्लीज'! दिशा भरकटली, सुरक्षारक्षकानं परत पाठवलं

Disha Patani was going inside the airport without ID : प्रसिद्ध अभिनेत्री दिशा पटानी ही आता वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. त्याचे कारण तिच्याबाबत विमानतळावर घडलेला तो प्रसंग. सोशल मीडियावर दिशा ही नेहमीच वेगवेगळ्या गोष्टींमुळे चर्चेचा विषय असते. त्यावरुन तिला आलेल्या प्रतिक्रियाही भलत्याच भन्नाट असतात.

दिशा ही बॉलीवूडमधील फिटनेस फ्रीक म्हणून ओळखली जाते. तिला इंस्टावर फ़ॉलो करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. ती तिच्या ड्रेसिंग सेन्ससाठी ओळखली जाणारी सेलिब्रेटी आहे. दिशाच्या बाबत घडलेला तो प्रसंग अनेकांच्या प्रतिक्रियेचा विषय आहे. तिला विमानतळावर सुरक्षारक्षकानं हटकल्याचे दिसून आले. तो व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्याची चर्चाही होत आहे.

सुरक्षारक्षकानं दिशाकडे आय़डी कार्डची मागणी केली होती. तिनं तो न दिल्यामुळे तिला सुरभारक्षकानं पुन्हा पाठवून दिलं. कारण तिच्याकडे ओरिजनल कुठलेही डॉक्युमेंट नव्हते. दिशानं सुरक्षारक्षकाला फोनमधून आयडी कार्ड दाखवले होते. मात्र पुढे तिला विमानतळ सुरक्षारक्षकांनी रोखले. आणि तिल ओरिजनल आधार कार्ड दाखविण्याची विनंती केली.

त्या व्हिडिओमध्ये दिसून येते की, तिच्याकडे कोणतेही बॅग नाही. ती तिच्या स्टाफकडे बॅगची मागणी करते. आणि कारकडे जाते. तिथून ती तिचे ओरिजनल आधार कार्ड घेऊन येते. त्यानंतर तिला इंट्री दिली जाते. तो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.