Rahul Gandhi: कन्नड अभिनेत्री आणि माजी लोकसभा सांसद दिव्या स्पंदनानं नुकताच खुलासा केला आहे की जेव्हा तिच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत होते..तिचा त्या नकारात्मक विचारांशी संघर्ष सुरू होता तेव्हा कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तिला भावनिकरित्या मोठा पाठिंबा दिला होता. ही गोष्ट तिनं कन्नड टी.व्ही शो मध्ये सांगितली आहे.

वडीलांच्या निधनानंतर दिव्या स्पंदना पूर्णपणे कोलमडली होती. तिला सतत मनात आत्महत्येचे विचार यायचे.

ती म्हणाली,''वडीलांच्या मृत्यूनंतर दोनच आठवड्यात मी संसदेत गेले होते. मी तिथे कोणालाच ओळखत नव्हते. मला काहीच माहित नव्हते. संसदेतील कामकाजासंदर्भातही मला काही माहित नव्हते''.(Divya Spandana reveals rahul gandhi helped her when she struggling with suicidal thoughts)

या दरम्यान दिव्या स्पंदनानं सांगितलं की तिनं आपलं दुःख विसरण्याचा प्रयत्न करत हळूहळू सगळं शिकायला सुरुवात केली. ती म्हणाली की,'' मला अनेकांनी आत्मविश्वास पुन्हा मिळवून द्यायचा प्रयत्न केला''. माहितीसाठी इथं सांगतो की दिव्या स्पंदना कॉंग्रेसची सोशल मीडिया हेड देखील राहिली आहे.

आत्महत्येचे विचार मनात येण्याविषयी ती म्हणाली की, जेव्हा तिच्या वडीलांचे निधन झाले तेव्हा तिला भावनिक पाठिंबा सर्वात जास्त दिला तो राहुल गांधी यांनी.

ती पुढे म्हणाली, ''माझ्या आयुष्यावर सर्वात जास्त छाप आहे ती माझ्या आईची,त्यानंतर माझे वडील आणि मग कुणी असेल तर ते आहेत राहुल गांधी''.

दिव्या स्पंदना म्हणाली की, वडीलांच्या मृत्यूनंतर ती आत्महत्या करण्याविषयी विचार करत होती आणि त्याच दरम्यान ती निवडणूक देखील हरली होती.

तिनं सांगितलं की,''त्या दरम्यान राहुल गांधी यांनी मला सहाय्य केलं आणि भावनिक दृष्ट्या देखील पाठिंबा दिला''.

दिव्या स्पंदनानं २०१२ साली यूथ कॉंग्रेस जॉइन केलं होतं. २०१२ साली कर्नाटकच्या मांड्या लोकसभेच्या सीटसाठी झालेल्या निवडणुकीत ती लढली आणि जिंकली देखील. अर्थात गेल्याच वर्षी दिव्यानं सिनेइंडस्ट्रीत पुन्हा पदर्पण केलं आहे. तिनं आपलं स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊसही काढलं आहे.