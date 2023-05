Amitabh Bachchan: अखेर डॉनला पोलीसांनी अटक केलीच... हेल्मेट प्रकरणानंतर अमिताभ बच्चन यांची नवीन पोस्ट चर्चेत

Amitabh Bachchan New Post News: अमिताभ बच्चन हे गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहेत. बिग बी यांचा एका रस्त्यावरील व्यक्तीकडे लिफ्ट मागण्याचा व्हिडिओ भलताच व्हायरल झाला होता. त्यावर चाहत्यांनी त्यांचे कौतूकही केले होते. मात्र आता मुंबई पोलिस अमिताभ यांच्यावर कारवाई करणार असल्याची चर्चा होती. मुंबई वाहतूक पोलिस अमिताभ बच्चन यांना हेल्मेट न घातल्याप्रकरणी दंड ठोठावणार असल्याचे बोलले जात होते. अशातच अमिताभ बच्चन यांनी एक नवीन फोटो पोस्ट केलाय ज्याची चर्चा आहे.

(Don finally arrested by the police... Amitabh Bachchan's new post in discussion after the helmet case)

अमिताभ बच्चन यांनी त्याचा एक फोटो शेअर केला होता आणि विनोद केला होता की त्याने एका अनोळखी व्यक्तीकडून लिफ्ट घेतली, फक्त नंतर त्यांनी हे उघड केले की हा फोटो एका शुटिंगमधला होता. शुक्रवारी याच प्रकरणाची गंमत करताना अमिताभ यांनी एक नवीन पोस्ट केलीय. पोलिस जीपच्या बाजूला उभे असताना अमिताभ यांनी उदास दिसत असलेला एक फोटो शेअर केला आणि त्याला कॅप्शन दिले, “अॅरेस्टेड”.

अमिताभ बच्चन यांचा हा फोटो पाहून चाहत्यांनी मजेशीर कमेंट केल्या आहेत. एका चाहत्याने टिप्पणी केली, “ तुमचा स्वॅग नक्कीच उत्कृष्ट आहे!” दुसर्‍याने कमेंट केली, “डॉन…..डॉन…..डॉन…….डॉन का इंतजार तो 11 मुझको की पुलिस कर रही है! लेकीन डॉन को पकडना मुश्कील ही नहीं, नमुमकिन है! (11 देशांचे पोलीस डॉनची वाट पाहत आहेत पण त्याला पकडणे अवघडच नाही तर अशक्य आहे). आणखी एकाने कमेंट केली, “आखिरकर डॉन को मुंबई पोलिस ने पकड लिया (शेवटी मुंबई पोलिसांनी डॉनला पकडले). अशाप्रकारे अमिताभ बच्चन सध्या चांगलेच जोमात आहेत असं दिसतंय.