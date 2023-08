Dream Girl 2: गदर 2, OMG 2 च्या स्पर्धेत आयुष्मान खुरानाच्या ड्रीम गर्ल २ ची ग्रॅंड ओपनिंग, अभिनेता म्हणतो...

Dream Girl 2 Box Office Collection: बॉलीवूड स्टार आयुष्मान खुराना याने ड्रीम गर्ल 2 सह त्याच्या कारकिर्दीची सर्वोत्तम सुरुवात केली आहे! ड्रीम गर्ल 2 च्या समोर गदर 2, OMG 2 ठाण मांडून बक्कळ कमाई करताना दिसत आहेत. या सिनेमांच्या गर्दीत आयुष्मान खुरानाचा ड्रीम गर्ल 2 कशी कमाई करणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं.

पण हा आयुष्मान खुरानाचा ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफीसवर चांगली कामगिरी केलीय. ड्रीम गर्ल 2 ने भारतात 10.69 कोटी नेटवर उघडला, अशा प्रकारे त्याच्या पहिल्याच दिवशी 10.15 कोटी नेटची नोंद केलेल्या त्याच्या मागील सर्वोत्तम बालाच्या ओपनिंग नंबरला मागे टाकले आहे. पहिल्या ड्रीम गर्ल चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी 10.05 कोटी कमाई करून कॅश काउंटरही वाजवले होते.

(dream girl 2 grand opening on box office in front of gadar 2 and omg 2)

आयुष्मान खुरानाने ड्रीम गर्ल 2 बद्दल मानले प्रेक्षकांचे आभार

ड्रीम गर्ल 2 च्या ग्रॅंड ओपनिंगबद्दल आनंद व्यक्त करताना आयुष्मान म्हणतो, “ड्रीम गर्ल 2 सोबत माझ्या कारकिर्दीची सर्वोत्कृष्ट सुरुवात करणे अद्भुत वाटत आहे. ड्रीम गर्ल ही एक फ्रँचायझी आहे ज्याने मला खूप प्रेम दिले आहे आणि ड्रीम गर्ल 2 च्या बॉक्स ऑफिस सुरुवाती ने मी खरोखर आनंदी आहे”

आयुष्मान ड्रीम गर्ल 2 द्वारे प्रेक्षकाना चित्रपटगृहात आणण्यासाठी सुपर चार्ज आहे, एक चित्रपट ज्यामध्ये कोणतेही कॉर्पोरेट बुकिंग नाही - हा ट्रेंड जो हिंदी चित्रपट उद्योगात सेट झाला होता.

ड्रीम गर्ल 2 पाहायला जा आणि खळखळुन हसा

आयुष्मान पुढे म्हणतो, “मनोरंजक म्हणून, लोकांना थिएटरमध्ये आणणे आणि त्यांना चांगला वेळ घालवण्याचा अनुभव घेणे आश्चर्यकारक वाटते. ड्रीम गर्ल 2 हा एक चित्रपट आहे जो खूप मनोरंजन करतो. लोक त्यांच्या मनापासून हसतील हे एक मोठे वचन आहे आणि हे लक्षात घेणे चांगले आहे की काउंटरवर ही ठोस सुरुवात करण्याच्या अपेक्षेनुसार चित्रपट खरा ठरला आहे.”

एखाद्या अभिनेत्यासाठी याहून मोठा आनंद दुसरा कोणता नाही

आयुष्मानला आशा आहे की ड्रीम गर्ल 2 आता येणाऱ्या दिवसांमध्ये मिळालेल्या शानदार सुरुवाती नंतर वीकेंड मध्ये मोठी नोंदणी करेल!

आयुष्मान पूढे म्हणतो, “मला आशा आहे की आगामी काळातही चित्रपटाला भरभरून प्रेम मिळेल. लोकांना माझा अभिनय आवडला याचा मला आनंद आहे. अशी भावना अनुभवणे नेहमीच खास असते. एखाद्या अभिनेत्यासाठी, तुमच्या कामावर प्रेम होण्यापेक्षा मोठा आनंद दुसरा नाही."