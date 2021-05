'दृश्यम २'च्या निर्मात्याविरुद्ध गुन्हा दाखल

By

गेल्या अनेक दिवसांपासून 'दृश्यम' Drishyam या चित्रपटाच्या सीक्वेलची चर्चा होती. अखेर मंगळवारी या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाची घोषणा झाली. 'दृश्यम २' Drishyam 2 या मल्याळम चित्रपटाचे हिंदी रिमेक करण्यासाठी हक्क विकत घेतले गेले आहेत. मात्र आता हिंदी रिमेक अडचणीत सापडला आहे. कारण या चित्रपटाच्या निर्मात्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Drishyam 2 runs into trouble legal suit filed against its producer)

'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'दृश्यम'च्या पहिल्या भागाची निर्मिती पॅनारोमा, कुमार मंगत यांच्यासह 'व्हायकॉम १८ मोशन पिक्चर्स'ने केली होती. आता दुसऱ्या भागासाठी कुमार मंगत आणि पॅनारोमा यांनी एकत्र येऊन व्हायकॉम १८ला बाजूला सारल्याची माहिती समोर येत आहे. चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागावर आपलाही हक्क असल्याचं 'व्हायकॉम १८'चं म्हणणं आहे.

हेही वाचा : गायक लकी अलीच्या निधनाच्या चर्चांवर मैत्रिणीचा खुलासा

निर्मात्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल

'व्हायकॉम १८'ने आता चित्रपटाच्या निर्मात्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी लवकरच सुनावणी होणार आहे. 'दृश्यम' या चित्रपटात अभिनेता अजय देवगण, तब्बू, श्रिया सरन आणि इशिता दत्ता मुख्य भूमिकेत दिसले होते. २०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.

मल्याळममध्ये तयार झालेल्या 'दृश्यम' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन जीतु जोसेफ यांनी केले होते. त्यात प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल याने मुख्य भूमिका साकारली आहे. तर हिंदीत प्रसिद्ध दिग्दर्शक निशिकांत कामत यांनी पहिल्या भागाचे दिग्दर्शन केले होते. त्यांचे गेल्या वर्षी निधन झाले.