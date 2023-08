Priyanka Chopra Video: पती निक जोनासच्या भर कॉन्सर्टमध्ये प्रियंका चोप्रा रडली, व्हिडीओ व्हायरल

By

Priyanka Chopra Viral Video: प्रियंका चोप्रा आणि निक जोनास हे कपल सोशल मिडीयावर चर्चेत असतं. प्रियंका आणि निक यांची जोडी सोशल मिडीयावर कमालीची पसंत केली जाते. प्रियंकाचं नवऱ्यावर किती प्रेम आहे याचा अनुभव नुकताच आला.

निक जोनासचा कॉन्सर्टमधला एक व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झालाय. या व्हिडीओत प्रियंका चोप्राच्या डोळ्यात नवऱ्याला लाईव्ह परफॉर्म करताना पाहून डोळ्यात पाणी आलं. बघुया सविस्तर काय झालं.

(Emotional Priyanka Chopra Tears Up at Nick Jonas' Jonas Brothers Concert, Video Goes Viral)



अलीकडेच.. प्रियंका चोप्राने तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर तिचा पती निकसाठी एक अतिशय गोड नोट लिहिली. या पोस्टमध्ये प्रियांकाने निकला त्याच्या नवीन कॉन्सर्टसाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत. निक जोनासचा कॉन्सर्ट सोशल मिडीयावर तुफान व्हायरल झाला. या कॉन्सर्टमध्ये प्रियंका सुद्धा उपस्थित होती. यावेळी नवऱ्याला स्टेजवर लाईव्ह परफॉर्म करताना प्रियंकाच्या डोळ्यात अश्रू पुसताना दिसली. प्रियंकाच्या डोळ्यात आलेलं हे पाणी निश्चितच आनंद होतं