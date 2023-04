Manoj Bajpayee: वाढदिवशी 'फॅमिली फॅन'चं फॅन्सना गिफ्ट.. सत्य घटनांवर आधारित नव्या सिनेमाची घोषणा

Manoj Bajpayee New Movie Banda News: आज मनोज वाजपेयींचा वाढदिवस. मनोज वाजपेयींनी आजवर विविध भूमिकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलंय. आज जगभरातले फॅन्स मनोज वाजपेयींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत.

अशातच मनोज वाजपेयी यांनी त्यांच्या वाढदिवशी त्यांच्या फॅन्सना अनोखं गिफ्ट दिलंय. फॅमिली मॅन म्हणून ओळख असणाऱ्या मनोज वाजपेयीनी वाढदिवशी आगामी सिनेमाची घोषणा केलीय.

('Family Fan' actor Manoj Bajpayee gift to fans on his birthday.. New movie based on true events announced banda)

न्यायाचा विचार केला तर फक्त एक बंदा पुरेसा आहे. शतकातून एकदाच झालेल्या कोर्ट केसच्या सुनावणीचे साक्षीदार व्हा. सत्य घटनांवर आधारित..

असं कॅप्शन देत मनोज वाजपेयींनी नवीन सिनेमाचं पोस्टर शेयर केलंय. बंदा असं सिनेमाचं नाव असून मनोज वाजपेयी या सिनेमात वकिलाची भूमिका साकारणार असं दिसतंय.

रिपोर्टनुसार, बंदा चित्रपटात मनोज वाजपेयी एका प्रतिष्ठित वकिलाच्या भूमिकेत दिसणार आहे, जो सत्य आणि न्यायासाठी सर्व अडचणींशी लढण्याची जबाबदारी घेतो.

मनोज वाजपेयी यांनी तिसऱ्यांदा Zee5 शी हातमिळवणी केली आहे. आधी त्याचे 'सायलेन्स कॅन यू हिअर इट?' आणि या OTT वर 'डायल 100' रिलीज झाले आहेत.

वर्क फ्रंटबद्दल बोलायचे तर मनोज बाजपेयी शेवटचे गुलमोहर या चित्रपटात दिसले होते, ज्यात त्यांनी शर्मिला टागोरसोबत काम केले होते. या चित्रपटाला लोकांचे भरभरून प्रेम मिळाले.

त्याच वेळी, अभिनेत्याचे चाहते त्याच्या द फॅमिली मॅन या वेब सीरिजच्या तिसऱ्या सीझनची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

त्याचे शेवटचे दोन सीझन सुपरहिट ठरले. मनोज वाजपेयी यांच्या वाढदिवसाला त्यांनी चाहत्यांना नव्या सिनेमाचं दिलेलं गिफ्ट नक्कीच खास आहे.