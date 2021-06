'The Family Man 2'चा नवा विक्रम; 'फ्रेंड्स', 'गेम ऑफ थ्रोन्स'लाही टाकलं मागे

'द फॅमिली मॅन २' The Family Man 2 ही बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित वेब सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. पहिल्या सिझननंतर दुसऱ्या सिझनची प्रेक्षकांमध्ये फार उत्सुकता होती. सोशल मीडियावरही या सिझनला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर आता या वेब सीरिजने एक नवा विक्रम रचला आहे. जगभरात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या वेब सीरिजपैकी 'द फॅमिली मॅन २' ही सीरिज चौथ्या स्थानावर आहे. या सीरिजमध्ये मुख्य भूमिका साकारणारा अभिनेता मनोज वाजपेयी Manoj Bajpayee आणि दिग्दर्शक राज आणि डीके यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आनंद व्यक्त केला आहे. (Family Man is fourth on IMDbs list of most popular shows in the world)

सर्वाधिक लोकप्रिय शोच्या या यादीत पहिल्या स्थानावर 'लोकी', दुसऱ्या स्थानावर 'स्वीट टूथ' आणि तिसऱ्या स्थानावर 'मेअर ऑफ इस्टटाउन' आहे. विशेष म्हणजे मनोज वाजपेयीच्या या सीरिजने 'फ्रेंड्स', 'ब्रेकिंग बॅड' आणि 'गेम ऑफ थ्रोन्स' यांसारख्या प्रसिद्ध शोजनाही मागे टाकलंय. युजर्सच्या मतांच्या आधारावर IMDb शोजचा क्रमांक ठरवते. या सीरिजला IMDb वर १० पैकी ८.८ रेटिंग्स मिळाले आहेत. ही ग्लोबल रँकीग वेळोवेळी बदलत असते. मात्र टॉप १०० शोजच्या यादीत 'द फॅमिली मॅन २' वगळता दुसरा कुठलाही भारतीय टीव्ही शो दिसत नाहीये.

हेही वाचा: 'द फॅमिली मॅन २'मधील प्रियामणीचं विद्या बालन कनेक्शन माहितीये का?

'द फॅमिली मॅन' या सीरिजचा तिसरा सिझनसुद्धा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तिसऱ्या सिझनच्या कथानकावर सध्या काम सुरू आहे. दुसऱ्या सिझनमध्ये मनोज वाजपेयीसोबत प्रियामणी, समंथा अक्कीनेनी, शारीब हाश्मी यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.

हेही वाचा: The Family Man 2: मनोज वाजपेयीचं तगडं मानधन; जाणून घ्या इतर कलाकारांचीही फी