Fawad Khan फवाद खान आणि माहिरा खान स्टारर पाकिस्तानी चित्रपट 'द लीजेंड ऑफ मौला जट' जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. पाकिस्तानसोबतच 'द लीजेंड ऑफ मौला जट' जगभरातही खूप लोकप्रिय होत आहे. भारतातही या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तयारी सुरू असल्याची बातमी अलीकडेच आली होती. 23 डिसेंबर ही चित्रपटाची रिलीज डेटही निश्चित करण्यात आली होती, मात्र आता चित्रपट रिलीज होण्याआधीच यावरून भारतात वाद सुरू झाला आहे.(Fawad Khan Pakistani film the legend of maula jatt release in india threat mns ameya khopkar)

पाकिस्तानी चित्रपट 'द लिजेंड ऑफ मौला जट' जगभरात लोकप्रिय झाला आहे.पण हा भारतात प्रदर्शित होणार की नाही यावर प्रश्न उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) अमेय खोपकर यांनी 'द लीजेंड ऑफ मौला जट' हा पाकिस्तानी चित्रपट कोणत्याही परिस्थितीत भारतात प्रदर्शित होऊ देणार नाही, अशी धमकी दिली आहे. इतकेच नव्हेतर त्यांनी मौला जट मध्ये मुख्य भूमिकेत असलेला अभिनेता फवाद खानच्या चाहत्यांना 'देशद्रोही' म्हटले आणि चित्रपट पाहू इच्छिणाऱ्यांना थेट धमक्याही दिल्या.

अमेय खोपकर यांनी शुक्रवारी जाहीर इशारा देत पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खानचा 'द लिजेंड ऑफ मौला जट' हा पाकिस्तानी चित्रपट भारतात प्रदर्शित होऊ देणार नाही, अशी धमकी दिली आहे. फवाद खानचा चित्रपट भारतात प्रदर्शित होण्याविषयी अमेय खोपकरने सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली.

त्यांनी ट्विट करून लिहिले की, 'पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खानचा 'द लिजेंड ऑफ मौला जट' हा पाकिस्तानी चित्रपट भारतात प्रदर्शित करण्याची योजना आहे. ही सर्वात त्रासदायक गोष्ट आहे "जर हा चित्रपट बघायचा असेल तर पाकिस्तानात खुशाल जा" राज ठाकरेंच्या आदेशानंतर आम्ही हा चित्रपट भारतात कुठेही प्रदर्शित होऊ देणार नाही. अमेय खोपकर यांनी २०१६ मध्ये फवाद खान अभिनय करत असलेल्या 'कपूर अँड सन्स' या चित्रपटाला विरोध केला होता.