The Kerala Story: जितेंद्र आव्हाडां विरोधात गुन्हा दाखल, द केरळ स्टोरी बद्दलचं 'ते' वक्तव्य भोवलं

filed against NCP leader Jitendra Awhad for his statement against The Kerala Story News: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. The Kerala Story च्या निर्मात्यासाठी "सार्वजनिकरित्या फाशी देण्यात यावी" असे विधान केल्याबद्दल ठाण्यातील वर्तक नगर पोलीस ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर आयपीसी कलम ५०० अंतर्गत नॉन-कॉग्निझेबल (NC) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना फटकारले, अगदी निर्मात्याला सार्वजनिकरित्या फाशी देण्याची मागणी त्यांनी आली. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले होते, 'द केरळ स्टोरी'च्या नावाखाली एका राज्याची आणि तेथील महिलांची बदनामी करण्यात आली. तिघांचा अधिकृत आकडा 32,000 असा अंदाज होता. ज्या व्यक्तीने हा काल्पनिक चित्रपट तयार केला त्याला सार्वजनिक फाशी देण्यात यावी, ”एएनआयने राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा हवाला दिला.