'फिल्मफेअर-2021' पुरस्कार झाले घोषित; पाहा कोण ठरलेत मानकारी

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये सर्वात मानाचा आणि महत्वाचा पुरस्कार म्हणजे फिल्मफेअर. अनेक कलाकारांचे स्वप्न असलेला हा पुरस्कार दर वर्षी वेगवेगळ्या कालकारांना प्रदान केला जातो. वर्षभरात प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांमधील काही कलाकार, संगितकार, नृत्यदिग्दर्शक आणि तांत्रिक विभागातील उत्तम कामगिरी केलेल्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला जातो. चित्रपट समिक्षकांचे तसेच प्रेक्षकांची पसंती लक्षात घेऊन पुरस्कार विजेत्यांची नावे घोषित केली जातात.

यावर्षी 66 वा फिल्मफेर पुरस्कार यांना मिळाला

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कार- थप्पड

The award for Best Background score goes to #MangeshUrmilaDhakde for #Thappad at the #VimalElaichiFilmfareAwards 2021. pic.twitter.com/ftFKaQQzqL

— Filmfare (@filmfare) March 27, 2021