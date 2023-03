Filmfare Awards Marathi 2022: फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मध्ये या मराठी सिनेमाने मारली बाजी, ठरला सर्वोत्कृष्ट सिनेमा

By

Filmfare Awards Marathi 2022 News: काल फिल्मफेयर अवॉर्ड्सचा रंगतदार सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला अनेक मराठी कलाकार ग्लॅमरस अंदाजात उपस्थित होते. फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मध्ये अनेक मराठी कलाकार पुरस्काराची प्रतीक्षा करत असतात. आपल्या कलाकाराला आणि सिनेमाला ब्लॅक लेडी मिळावी म्हणून सगळे कलाकार उत्सुक असतात. अखेर फिल्मफेयर पुरस्कारांची घोषणा झालीय.

(filmfare awards marathi 2022 best film awards goes to godavari)

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मध्ये गोदावरी सर्वोत्कृष्ट सिनेमा ठरलाय. याशिवाय या सिनेमाने फिल्मफेयर पुरस्कार सोहळ्यासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक निखिल महाजन, सर्वोत्कृष्ट पटकथा निखिल महाजन, प्राजक्त देशमुख, सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र आणि अभिनेता जितेंद्र जोशीला बेस्ट क्रिटिक्स अभिनेता म्हणून पुरस्कार मिळालाय. अशाप्रकारे फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मध्ये गोदावरी सिनेमाने बाजी मारली आहे.