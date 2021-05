कर्जतच्या एनडी स्टुडिओत अग्नितांडव; 'जोधा अकबर'चा सेट जळून खाक

खालापूर तालुक्यातील चौक येथे असलेल्या एनडी स्टुडिओला ND Studio भीषण आग लागली. या आगीत 'जोधा अकबर' Jodha Akbar या सिनेमाच्या सेटसह शनिवार वाड्याचा सेटदेखील जळून खाक झाला आहे. कर्जत-पनवेल रेल्वे ट्रॅकच्या जवळच 'जोधा अकबर' चित्रपटाचा सेट उभा आहे. हा सेट लोकांना पाहण्यासाठी आणि आठवण म्हणून जतन करून ठेवण्यात आला आहे. या सेटला अचानकपणे आग लागल्याचे लक्षात आले. हा सेट फायबर आणि लाकूड यांचा असल्याने आगीने लगेचच रौद्र रूप धारण केले. (Fire breaks out at ND studio Karjat Jodhaa Akbar set up in flames)

सेटच्या बाजूलाच फायबर प्रॉपर्टी असून यात अनेक प्रकारच्या कलाकृती होत्या. विविध मंदिरं, मस्जिद, किल्ला, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेले राजवाडे, घरे, रेल्वे स्थानक दिग्दर्शनामध्ये जे वास्तव उभे केले जाते त्या सर्व प्रकारच्या कलाकृती त्यात होत्या. या कलाकृती फायबरच्या असल्याने आग आटोक्यात आणण्यासाठी खोपोली आणि कर्जत नगरपालिका, रिलायन्स यांचे अग्निशमन दल शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नाही. पण रेल्वे ट्रॅकवरील गवत आणि इतर साफसफाई करण्यासाठी रेल्वे कर्मचारी आग लावतात, त्यामुळेच ही आग लागल्याची चर्चा होत आहे. अनेक दिवस येथील सिनेमाचे चित्रीकरण बंद आहे. त्यामुळे सुदैवाने जीवितहानी टळली आहे.