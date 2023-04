Maharashtra Shaheer: फर्स्ट डे - फर्स्ट शो पाहून एका अमराठी माणसाने फोन केला आणि.. अंकुशनं सांगितला खास किस्सा..

Ankush Chaudhari Exclusive about Maharashtra Shahir movie: सुप्रसिद्ध अभिनेता अंकुश चौधरीला आपण सिनेमा,नाटक आणि मालिका या तिन्ही माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या रुपात भेटलोय. पन्नाशी गाठलेला हा अभिनेता आजही तितकाच चिरतरुण आहे आणि तशा दमदार भूमिकाही तो साकारत असतो. मग दुनियादारीतला दिग्या असो किंवा दगडी चाळ मधला सूर्या.. त्याच्या प्रत्येक भूमिकेनं आपल्याला वेड लावलं.

(First Day - first show After seeing the maharashtra shaheer, an non maharashtrian man called special things to ankush chaudhari)

आता 'महाराष्ट्र शाहीर'चित्रपटाच्या निमित्ताने अंकुश पुन्हा आपल्या भेटीला आला आहे. अंकुश सिनेमात शाहीर साबळेंची भूमिका साकारत असून त्याच्या आयुष्यातील हा पहिला बायोपिक आहे. याच निमित्ताने द मोस्ट यंग अँड हँडसम अंकुश चौधरीशी सकाळ unplugged मध्ये दिलखुलास संवाद साधण्यात आला.. यावेळी संवाद साधताना सिनेमा पाहून महाराष्ट्र शाहीर पाहून अमराठी प्रेक्षकाने काय प्रतिक्रिया दिली याचा खुलासा अंकुशने केला.

अंकुश म्हणाला.. माझ्याकडे एक रेकॉर्डिंग आलंय.. ते मलाही माहित नव्हतं काय आहे.. मला यू ट्यूब च्या रेकॉर्डिंग आल्या आहेत. एक हिंदी भाषिक माणूस आहे जो हिंदी फिल्म्स च्या review करतो. त्याने सकाळी सकाळी 9.30 चा शो बघितलाय.. आणि त्याने review पाठवलाय.. त्याला जाम आणि भयंकर आवडली आहे फिल्म. तो म्हणाला की तुमचं हे कर्तव्य आहे की, ही फिल्म बघावी प्रत्येक माणसाने..

https://omny.fm/shows/sakalchya-batmya/sakal-unplugged-with

अंकुश पुढे लिहितो.. "मी महाराष्ट्रीयन नाहीये.. पण मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात राहतो.. म्हणून महाराष्ट्रीयन आहे.. मी मराठी नाहीये पण मी महाराष्ट्रातला आहे. मला जर वाटतं तर तुम्हालाही वाटायला पाहिजे. ही फिल्म नाय चालली तर कोणती फिल्म चालणार .. असं त्यांचं म्हणणं होतं. मला आनंद झाला... अशा पद्धतीने पहिल्या दिवशी लोक react करत असतील. तर आम्ही केलेले काम चांगल आहे." अशा भावना अंकुशने व्यक्त केल्या.

सोबतच या भूमिकेसाठी काही खास गोष्टी अंकुशला कराव्या लागल्या. त्यासाठी त्याने दीड वर्ष जीवाचं रान केलं. याशिवाय अनेक किस्से असे घडले जे ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल. पण हे सर्व जाणून घेण्यासाठी वर दिलेल्या पॉडकास्ट लिंक वर क्लिक करा आणि अंकुशने सांगितलेल्या गुलदस्त्यातल्या गोष्टी नक्की ऐका..